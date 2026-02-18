La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

El argentino Gianluca Prestianni está en el ‘ojo del huracán’ por un presunto acto de racismo denunciado por Vinicius en pleno partido de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League.

Justo después del golazo convertido por el brasileño, Prestianni se acercó a reclamarle y habría usado la palabra “mono” como insulto. Segundos después de escucharlo, Vini salió corriendo hacia el árbitro y le informó de lo sucedido.

François Letexier, juez central del compromiso, activó el protocolo antirracismo y detuvo el partido por unos minutos. Aunque se esperaba que tomara una decisión disciplinaria con Prestianni, el juego se reanudó sin consecuencias y terminó con victoria del Real Madrid por la mínima diferencia.

El escándalo se trasladó a la rueda de prensa y la zona mixta, donde jugadores de ambos equipos se pronunciaron. Kylian Mbappé, por ejemplo, aseguró haber escuchado el insulto de Prestianni y José Mourinho se fue en contra de la actuación del cuerpo arbitral.

Pronunciamiento de la UEFA

Este miércoles, con la polémica encendida, la UEFA se pronunció a través de un comunicado oficial y anunció que tomará cartas en el asunto después de revisar el informe del árbitro.

“Los informes oficiales de los partidos disputados anoche se están revisando. En caso de denuncia, se abren procedimientos y, en caso de que se impongan sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA“, comentó el ente rector del fútbol europeo.

La confederación europea agregó que no dará “más información ni comentarios sobre este asunto en este momento”.

Gianluca Prestianni podría someterse a una sanción por comportamiento racista que puede ascender hasta 10 partidos o un tiempo específico representado en semanas o meses sin jugar.

Todo depende del informe arbitral y las pruebas en video que se puedan reunir para determinar el grado de culpabilidad. Cabe recordar que el argentino se tapó la boca con su camiseta y negó públicamente que haya lanzado insultos de ese calibre contra Vinicius.

Vinicius Jr reclamando al árbitro en el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Anadolu via AFP

La respuesta de Prestianni

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Prestianni respondió a las acusaciones del brasileño y dio su propia versión de lo sucedido en el Estadio Da Luz.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, apuntó el extremo argentino.

Prestianni agregó que “jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Vinicius, por su parte, dedicó un extenso comunicado en el que recibió la voz de apoyo de sus compañeros y jugadores de otros equipos. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”, lanzó.

“No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, concluyó.