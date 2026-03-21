Brighton venció 2-1 a Liverpool, este sábado 21 de marzo, por la fecha 31 de la Premier League. Danny Welbeck marcó el doblete que atormentó a los reds, para los cuales descontó Miloz Kerkez aunque fue insuficiente.

¡DOBLETE DE WELBECK! El delantero la empujó y tras el OK del VAR, marcó el 2-1 del Brighton vs. Liverpool.



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La noticia está directamente en la tabla de posiciones e la Premier League, pues con esta derrota Liverpool compromete la clasificación a la Champions League de la siguiente temporada.

En concreto, Liverpool queda quinto con 49 puntos, lo cual le da paso parcial a la fase de liga de la Europa League 2026-2027. Las críticas le llueven al técnico Arne Slot y sus futbolistas, que dejaron muy atrás la coronación como campeones de Premier League en el curso anterior, cuando aún tenían a Luis Díaz.

Imagen del juego entre Brighton y Liverpool por Premier League. Foto: Getty Images

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Tala de posiciones en Premier League: Liverpool en puestos de Europa League

Arsenal es el líder solitario de la Premier League con 70 puntos en 31 juegos. Segundo asoma Manchester City con 61 unidades y el top tres lo cierra Manchester United que tiene 55 y sigue en recuperación. El cuarto lugar, último que da cupo a Champions, lo tiene Aston Villa (51).

Liverpool aún tiene lo que le resta de partidos para pelear un cupo a la fase de liga de la Champions League. Slot no tiene más margen de error, mucho menos con las numerosas críticas de la prensa y los aficionados que rodean su trabajo en este curso.

En cuanto a Brighton y su heroico triunfo de este sábado, queda en el octavo lugar con 43 puntos, al menos de manera parcial hasta que Everton, Newcastle y Fulham se pongan al día en fechas jugadas.

La parte baja de la tabla sigue con los mismos protagonistas: Wolves es último con apenas 17 unidades, Burnley penúltimo con 20 y West Ham antepenúltimo con 29. Estos tres serían los descendidos parciales de cara al arranque de la siguiente temporada.

Datos generales que dejó el partido Brighton vs. Liverpool

Marcador final : Brighton 2 - 1 Liverpool

: Brighton 2 - 1 Liverpool Fecha : 21 de marzo de 2026 (jornada 31 de la Premier League)

: 21 de marzo de 2026 (jornada 31 de la Premier League) Estadio : Brighton Stadium

: Brighton Stadium Alineaciones iniciales:

Brighton: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadıoğlu; James Milner, Pascal Groß, Diego Gómez Amarilla, Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood; Danny Welbeck. DT: Fabian Hürzeler.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpongk, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister; Hugo Ekitike, Cody Gakpo. DT: Arne Slot