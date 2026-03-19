La millonada que alista Liverpool para olvidar a Luis Díaz: goleador de la Selección Colombia cerca de firmar

Fue un golpe muy duro para el Liverpool la salida de Luis Díaz. En Anfield pensaron que hacer caja con el talento del guajiro les iba a dar resultado y por ese camino fueron en vez de aumentarle el salario de forma justa y merecida. Las cosas salieron mal. Bayern Múnich pagó algo más de 70 millones de euros y por si fuera poco, el equipo inglés salió de mercado por Europa y se gastaron casi 300 millones, que hoy los tiene en la quinta posición en la Premier League.

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En contraste, Bayern Múnich aprovechó al máximo la ganga que tuvo en el mercado con Luis Díaz y le dio el lugar que merece, a tal punto que hoy es uno de los mejores extremos del mundo y titular en el considerado mejor tridente de ataque del planeta junto a Harry Kane y Michael Olise.

De las mejores transferencias de los últimos años. Lo de Lucho fue una jugada magistral que hoy sienten y lloran en Liverpool y por esto, tras esta situación, en Anfield quieren pasar definitivamente ese ‘trago amargo’ y buscan a un jugador fundamental en la Selección Colombia.

Los delanteros colombianos, Luis Suárez (izq.) y Luis Díaz (der.), son los compatriotas que acaparan las miradas en la actualidad en el mundo. Foto: AFP

Es el jugador del momento y casi a la altura de Luis Díaz si hablamos de las menciones en la prensa europea. El salto de la segunda división de España a la Primeira Liga de Portugal dio sus frutos y ahora es el goleador del que todos hablan. Luis Javier Suárez es el atacante que el Liverpool busca y pagaría una millonada por sus derechos deportivos.

Luis Javier Suárez sería delantero estrella del Liverpool

En Inglaterra aguardan por el Mundial 2026 para jugársela definitivamente por el atacante samario. Luis Javier Suárez brilla en el Sporting de Lisboa y ya comienza a ganarse miradas desde la élite europea.

Luis Javier Suárez luego de marcarle cuatro goles a Venezuela en un partido de eliminatorias con la Selección Colombia. Foto: AFP

En 33 partidos jugados, sumando todas las competiciones, Luis Suárez suma 27 goles y cinco asistencias, superando todas las expectativas. Además, pelea por el título de la Primeira Liga, está en los cuartos de final de la Champions League y en semifinales de la Copa de Portugal. Unos números que resultan muy interesantes en Liverpool.

Según la prensa de España y fuentes como ‘Anfield Watch’, medio partidario muy cercano al Liverpool, el club inglés estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros al Sporting y así obtener los derechos deportivos del jugador samario.

Pantallazo X: @AnfieldWatch Foto: Pantallazo X: @AnfieldWatch

Otra ganga que Liverpool quiere pescar para darle más poder a su equipo en la próxima temporada. Sin duda, sería un movimiento clave para su carrera deportiva, pero también dependerá mucho de su rendimiento en el Mundial 2026.