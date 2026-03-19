Luis Díaz desató la locura en el Allianz Arena: sonido ambiente de su golazo en Champions League

Luis Díaz marcó un golazo en la victoria del Bayern Múnich por 4-1 sobre Atalanta. El juego se llevó a cabo el pasado miércoles, 18 de marzo, válido por la vuelta de octavos de final en Champions League en el Allianz Arena.

Fue la cereza del pastel: Luis Díaz anotó el 4-1 definitivo del Bayern Múnich sobre Atalanta (10-2 en el global) y los bávaros avanzaron a cuartos de final. El guajiro hizo una corrida formidable y le picó el balón al portero del Atalanta, Marco Sportiello. Fue una verdadera pincelada.

Sonido ambiente del golazo de Luis Díaz contra Atalanta en Champions League

ESPN publicó un video del golazo de Luis Díaz, pero tiene un diferencial con los demás: contiene el sonido ambiente del estadio Allianz Arena de Múnich, que estalló en júbilo y quedó en evidencia tras la obra de arte del guajiro.

Los partidos avanzan y Luis Díaz sigue marcando la diferencia. En todas las competencias que Bayern Múnich disputa esta temporada, el guajiro se reportó con gol: Supercopa de Alemania, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

Es un momento crucial del curso, donde Bayern Múnich ganó la Supercopa de Alemania, lidera la Bundesliga, pelea la Copa de su país y quedó instalado en los cuartos de final de la Champions League contra nada menos que el poderoso Real Madrid.

Bayern Múnich vs. Real Madrid: próximo gran reto para Luis Díaz

El cuadro de la Champions League muestra que habrá superclásico europeo en cuartos de final. Real Madrid y Bayern Múnich se verán en un ida y vuelta imperdible, buscando entrar en la última fase antes de la gran final de la competencia.

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No es un secreto para nadie que Luis Díaz integra en Bayern Múnich uno de los tridentes de ataque más poderosos de toda Europa. Junto a Harry Kane y Michael Olise, buscan coronarse con la mayoría de los trofeos en esta temporada.

“No hay ningún enfrentamiento más habitual en competiciones europeas que el del Bayern contra el Real Madrid. Estos dos grandes clubes se han enfrentado ya 28 veces en la Champions League. El balance no podría estar más equilibrado: doce duelos fueron para los muniqueses, doce para los madrileños y cuatro encuentros concluyeron en empate”, reseña la web oficial del Bayern Múnich previo al duelo.

Bayern Múnich avanza en todas las competencias que disputa en esta temporada. Foto: Getty Images

En la previa ante Real Madrid, Harry Kane ya habló: “Cuando juegas contra el Real Madrid en la Champions League, siempre tienes que contar con que te vas a enfrentar a un rival duro. Hay que estar preparados para una batalla y para jugar de una manera determinada. Pero estaremos preparados. No le tenemos miedo a nadie”.