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Baja del Real Madrid resuena en Bayern Múnich: parte médico de Thibaut Courtois tiene efecto en Champions

Uno de los titulares habituales del Real Madrid, Thibaut Courtois, será baja en un momento clave de la temporada, incluyendo el duelo de Champions ante Bayern Múnich.

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Redacción Deportes
19 de marzo de 2026, 9:47 a. m.
Thibaut Courtois será baja en Real Madrid para enfrentar a Bayern Múnich en Champions.
Thibaut Courtois será baja en Real Madrid para enfrentar a Bayern Múnich en Champions. Foto: Getty Images

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, sufre una lesión muscular en el cuádriceps derecho y estará aproximadamente unas seis semanas de baja, perdiéndose el derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo y el tramo decisivo de la temporada, que incluye los cuartos de Champions ante Bayern Múnich.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, informó el club en un comunicado.

El portero belga fue sustituido por Andriy Lunin en el descanso del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions de este martes ante el Manchester City, debido a una sobrecarga en el aductor, y ahora se confirman los peores presagios con una lesión muscular grave.

El guardameta queda “pendiente de evolución”, aunque el belga podría estar aproximadamente un mes y medio de baja, por lo que se pierde el derbi frente al Atlético de Madrid de este domingo en LaLiga EA Sports, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich (el 7 de abril la ida y el 15, la vuelta) y la ida de unas hipotéticas semifinales europeas contra PSG o Liverpool, si los blancos eliminan al conjunto bávaro.

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Además, llegaría en duda al Clásico ante el FC Barcelona de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports el 9-10 de mayo, encuentro que podría ser clave para la decisión del título doméstico siempre y cuando la distancia entre ambos clubes no sea amplia.

La baja resuena en el Bayern Múnich de Luis Díaz

No se trata de una baja cualquiera, es uno de los mejores porteros del mundo y no estará en el superclásico europeo ante Bayern Múnich. Vincent Kompany y sus dirigidos del cuadro bávaro, incluyendo a Luis Díaz, toman nota de lo ocurrido.

Luis Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius.
Luis Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius. Algunas de las caras que se verán en semifinales de Champions, en el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid. Foto: Fotos: Getty Images

Quien gane, entre Real Madrid y Bayern Múnich, se verá cara a cara con el vencedor entre PSG y Liverpool. Así lo muestra el cuadro de la Champions League, siendo una zona cargada de equipos históricos en competencia.

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*Con información de Europa Press