Primer mensaje de Luis Díaz al Real Madrid, Mbappé y Vinicius: “No le podemos bajar”

Bayern Múnich y Luis Díaz no tuvieron inconvenientes para superar al Atalanta de Italia en los octavos de final de la Champions League. El club italiano fue un espectador más de la magia en la tarima del Allianz Arena para consumar un alargado 10-2 como marcador final en el global. La máquina bávara expuso su poder y avisa al Real Madrid.

No tiene techo: Luis Díaz se reporta en la Champions League con otro gol y asistencia; baile total al Atalanta

Por aquellas cosas del calendario, Bayern Múnich quedó instalado con el Real Madrid en el cruce de cuartos de final, en una llave que comenzará en el Santiago Bernabéu y finalizará en el Allianz Arena. Lucho espera seguir con buen ritmo y aumentar su influencia en la zona ofensiva, con goles y asistencias.

Y es que ante Atalanta fue como una especie de sparring para el Bayern Múnich, pues permitió 10 goles para que la máquina alemana se pusiera en forma antes de enfrentar al Real Madrid, que tampoco tuvo inconvenientes con el Manchester City y lo sacó de carrera con un 5-1 en el global.

Luis Díaz tendrá varias bajas en la portería. Foto: FC Bayern Múnich

Ante Atalanta, Luis Díaz fue el protagonista principal, solamente detrás de Harry Kane, quien aumentó el marcador con un doblete en la vuelta. Lucho apareció para asistir a Lennart Karl en el tercer gol de la noche alemana y luego se hizo presente con la cuarta anotación tras veloz contragolpe y excelente definición para vencer al portero rival.

Luis Díaz y el mensaje para Real Madrid

Apenas finalizó el juego ante el Atalanta, Luis Díaz habló con el periodista Ezequiel Daray en exclusiva con ESPN y allí le dejó un mensaje al Real Madrid y toda su maquinaria, que hacen un juego parejo y de pronóstico reservado.

En sus palabras, Lucho, muy tranquilo ante las cámaras, resaltó que el Bayern Múnich tiene un grupo comprometido y con los ideales claros. Ante el Atalanta hicieron “un partido correcto” y que ahora se siente con más confianza y que ya está definiendo mejor que a comienzos de temporada.

Sobre el Real Madrid, fue algo opaco con sus palabras y dijo que el descanso será fundamental. Se desvió para mencionar a la Selección Colombia y la ronda de amistosos, para luego volver y mantenerse concentrados pensando en el equipo blanco.

Luis Díaz y sus reacciones tras el paso a cuartos de final de #Champions



🎙️: "Hicimos un partido correcto".



🎙️: "Hoy en día tengo la confianza. Muy contento de haber ayudado al equipo con un gol".



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También dio pistas sobre el fin de semana y confesó que se quedará para apoyar al Bayern en el juego ante el Unión Berlín, para ya viajar a la concentración de la ‘Tricolor’.

¿Cuándo juegan Bayern vs. Real Madrid?