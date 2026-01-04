Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Juan Camilo Hernández no para de hacer goles en una gran temporada en el fútbol español. Más allá de que Real Madrid haya goleado al Betis en el reinicio de LaLiga, el delantero colombiano suma minutos, hace bulla y avisa al técnico Néstor Lorenzo que quiere estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Nuevamente, Cucho Hernández fue titular con el Betis en la dura visita al Santiago Bernabéu ante Real Madrid. Las cosas estaban complicadas y lo único que se destaca fue su gol para descontar en medio de 5 goles del local para avisar que va por el liderato del FC Barcelona. Un 5-1 en el marcador que le permite al técnico Xabi Alonso una ventana para respirar en medio de las críticas.

Xabi Alonso no terminó bien el año y muchos alcanzaron a colocar su nombre en riesgo. Las cosas se le estaban complicando cuando en pleno fin de año cayó la notificación médica de Kylian Mbappé, quien se lesionó la rodilla izquierda y fue la baja principal en el partido contra el Betis en el Bernabéu.

Juan Camilo Hernández tras el gol al Real Madrid. Foto: Europa Press via Getty Images

Con una doble línea de cuatro y Vinicius y Gonzalo García en el frente de ataque, Real Madrid sacó adelante la victoria con una avalancha de cinco goles. Triplete de García en la ausencia de Mbappé. Raúl Asencio y Francisco García completaron la faena. De esta manera, el equipo blanco suma 45 puntos en la tabla y queda a cuatro del líder Barcelona.

Cucho Hernández humilló a Courtois y descontó

El único gol del Betis lo marcó Juan Camilo Hernández en una gran jugada para humillar al portero Thibaut Courtois al minuto 66. Aitor Ruibal aceleró por la banda y mandó un pase entre líneas que desubicó a la defensa del Real Madrid, hizo ver mal a Raúl Asencio y el delantero colombiano enmarcó un doble enganche para dejar por el suelo el pálido achique de Courtois.

¡GOLAZO DE CUCHO PARA DESCONTAR! Hernández gambeteó dos veces a Courtois y marcó el 1-3 del Betis vs. Real Madrid.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bFYWmMLH2C — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026

Hubo una segunda acción en la que Cucho Hernández cerró y con la defensa totalmente desubicada pudo marcar el único gol del Betis y retirarse como lo más destacado en el Bernabéu en medio de los cinco goles del Madrid.

De esta manera, Cucho Hernández suma 18 partidos jugados en LaLiga esta temporada y acumula ocho goles marcados más 3 asistencias. Es un fuerte candidato a estar en el grupo de delanteros de la Selección Colombia en este 2026 y no pierde de vista el Mundial. Podría estar convocado para los amistosos de marzo.