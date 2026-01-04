Deportes

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Cucho Hernández hace fila para estar en el Mundial 2026 y ahora se luce con golazo ante Real Madrid. Nuevo aviso para Néstor Lorenzo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de enero de 2026, 9:38 p. m.
Juan Camilo Hernández contra Real Madrid.
Juan Camilo Hernández contra Real Madrid. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN / Getty Images

Juan Camilo Hernández no para de hacer goles en una gran temporada en el fútbol español. Más allá de que Real Madrid haya goleado al Betis en el reinicio de LaLiga, el delantero colombiano suma minutos, hace bulla y avisa al técnico Néstor Lorenzo que quiere estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Nuevamente, Cucho Hernández fue titular con el Betis en la dura visita al Santiago Bernabéu ante Real Madrid. Las cosas estaban complicadas y lo único que se destaca fue su gol para descontar en medio de 5 goles del local para avisar que va por el liderato del FC Barcelona. Un 5-1 en el marcador que le permite al técnico Xabi Alonso una ventana para respirar en medio de las críticas.

Xabi Alonso no terminó bien el año y muchos alcanzaron a colocar su nombre en riesgo. Las cosas se le estaban complicando cuando en pleno fin de año cayó la notificación médica de Kylian Mbappé, quien se lesionó la rodilla izquierda y fue la baja principal en el partido contra el Betis en el Bernabéu.

Juan Camilo Hernández tras el gol al Real Madrid.
Juan Camilo Hernández tras el gol al Real Madrid. Foto: Europa Press via Getty Images

Con una doble línea de cuatro y Vinicius y Gonzalo García en el frente de ataque, Real Madrid sacó adelante la victoria con una avalancha de cinco goles. Triplete de García en la ausencia de Mbappé. Raúl Asencio y Francisco García completaron la faena. De esta manera, el equipo blanco suma 45 puntos en la tabla y queda a cuatro del líder Barcelona.

Deportes

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

Deportes

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Deportes

Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Deportes

El futbolista que jugó en Selección Colombia y no baja de “fracaso” su paso por Millonarios: “Era segunda opción”

Deportes

En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

Deportes

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Deportes

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Deportes

Otra vez, Cucho Hernández: Nuevo mensaje para Néstor Lorenzo con gol y asistencia en goleada del Betis en LaLiga

Deportes

La tabla de la Europa League tras la quinta fecha: Así quedan Jhon Durán, Lucumí y Cucho Hernández

Deportes

‘Cucho’ Hernández rompe redes: gol en Europa League que lo hace tendencia y retumba en Colombia

Cucho Hernández humilló a Courtois y descontó

El único gol del Betis lo marcó Juan Camilo Hernández en una gran jugada para humillar al portero Thibaut Courtois al minuto 66. Aitor Ruibal aceleró por la banda y mandó un pase entre líneas que desubicó a la defensa del Real Madrid, hizo ver mal a Raúl Asencio y el delantero colombiano enmarcó un doble enganche para dejar por el suelo el pálido achique de Courtois.

Hubo una segunda acción en la que Cucho Hernández cerró y con la defensa totalmente desubicada pudo marcar el único gol del Betis y retirarse como lo más destacado en el Bernabéu en medio de los cinco goles del Madrid.

De esta manera, Cucho Hernández suma 18 partidos jugados en LaLiga esta temporada y acumula ocho goles marcados más 3 asistencias. Es un fuerte candidato a estar en el grupo de delanteros de la Selección Colombia en este 2026 y no pierde de vista el Mundial. Podría estar convocado para los amistosos de marzo.

Más de Deportes

Juan Camilo Hernández contra Real Madrid.

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Rodrigo Ureña es presentado en Millonarios.

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

El delantero italiano #14 del Liverpool, Federico Chiesa (D), celebra con el delantero holandés #18 del Liverpool, Cody Gakpo (I), después de marcar su tercer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Liverpool y Bournemouth en Anfield en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Paul ELLIS / AFP).

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Gonzalo García.

Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Nómina de la Selección Colombia en amistoso contra Corea del Sur (2019).

El futbolista que jugó en Selección Colombia y no baja de “fracaso” su paso por Millonarios: “Era segunda opción”

Samuel Umtiti al lado de Jeison Murillo

En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

Altas, bajas y movimientos del FPC para 2026

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Senegal y Malí se citarán en cuartos de final.

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Jugadores de Arsenal celebran la victoria ante Bournemouth.

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Jhon Arias contra el West Ham en la Premier.

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Noticias Destacadas