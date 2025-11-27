Suscribirse

La tabla de la Europa League tras la quinta fecha: Así quedan Jhon Durán, Lucumí y Cucho Hernández

Se jugó la quinta fecha de la Europa League que tuvo gran participación colombiana. Real Betis con Cucho Hernández, Bolonia con Jhon Lucumí y Jhon Durán con Fenerbahçe presentan novedades.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de noviembre de 2025, 11:27 p. m.
Jhon Lucumí, Juan Camilo Hernández y Jhon Durán.
Jhon Lucumí, Juan Camilo Hernández y Jhon Durán. | Foto: Fotos: Getty Images

Se jugó la quinta fecha de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de la UEFA y que tuvo gran representación colombiana. Por un lado, Jhon Durán se presentó con el Fenerbahçe de Turquía y a segunda hora Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con Real Betis y Jhon Lucumí con Bolonia vieron actividad.

Los tres sumaron minutos en sus respectivos partidos. Cucho Hernández fue titular en el Real Betis, así como Jhon Lucumí en el Bolonia. Jhon Durán, por su parte, fue suplente e ingresó sobre el minuto 60′, firmando una actuación para el olvido. La tabla de posiciones presenta novedades y siguen en la pelea.

El que firmó una mala actuación fue Jhon Durán. El delantero colombiano no la pasó bien en el partido contra el Ferencváros de Hungría y comenzó desde la suplencia. Por si eso fuera poco, ingresó para el segundo tiempo, pero las cosas no le salieron bien y Fenerbahçe empató 1-1. El club húngaro marcó seis minutos después de su ingreso y se tuvo que ir expulsado en la reposición.

Jhon Durán tras el golpe a un rival en la Europa League.
Jhon Durán tras el golpe a un rival en la Europa League. | Foto: Pantallazo ESPN

En el 90+2, Durán desesperó y tras la férrea marca de un rival del Ferencváros, lo encaró y le pegó un cabezazo en plena mirada del árbitro, lo que determinó tarjeta roja directa y se perderá al menos la próxima jornada de la Europa League, contra Brann de Noruega.

La tabla tras las victorias del Betis, Bolonia y el pinchazo del Fenerbahçe

Los que sí sonríen son Real Betis y Bolonia. El equipo español fue local ante el Utrecht de Países Bajos y Juan Camilo Hernández fue titular y marcó el primer gol en La Cartuja. Luego, el marroquí Abde Ezzalzouli alargó el marcador. El visitante descontó con un golazo del español Miguel Rodríguez Vidal para el 2-1 definitivo.

A esa misma hora, Jhon Lucumí apareció en la titular del Bolonia ante el RB Salzburgo en el estadio Renato Dall’Ara, donde goleó 4-1 al club de Suiza y mostró su jerarquía con Lucumí en la dupla defensiva con el noruego Torbjørn Heggem. Con goles de Jens Odgaard, Thijs Dallinga, Federico Bernardeschi y Ricardo Orsolini, la escuadra italiana se quedó con los tres puntos para escalar en la tabla.

De esta manera, Real Betis se acomoda en la quinta posición en la tabla de la fase liga y se acerca a la clasificación directa, mientras que el Bolonia también pelea para mantenerse en la zona de cupo directo y es 18° y no tiene margen de error. Fenerbahçe sufre un poco más y espera recomponer su camino y ascender.

Celebración de Cucho Hernández ante Utrecht, en Europa League
Celebración de Cucho Hernández ante Utrecht, en Europa League | Foto: Getty Images

Cabe recordar que los ocho primeros clasificarán directamente a los octavos de final. Los restantes de la posición nueve a la 24°, jugarán un repechaje ida y vuelta para determinar los otros clasificados a los 8°.

Tabla de la Europa League.
Tabla de la Europa League. | Foto: Pantallazo Google / Tabla de la Europa League

Cucho Hernández estaría clasificado directamente, mientras que Lucumí y Durán pelean para no caer más posiciones y jugar el repechaje.



