Horóscopo y predicciones de hoy, sábado 28 de marzo, según Nana Calistar

Para muchos, mirar el horóscopo dejó de ser un simple entretenimiento y se convirtió casi en una rutina imprescindible. Algunos no empiezan el día sin revisar qué les deparan los astros, mientras que otros lo consultan más tarde, cuando encuentran un momento tranquilo.
En este auge de la astrología, en México hay una figura que llama especialmente la atención: Nana Calistar. Su manera de expresarse rompe con lo tradicional; no se anda con rodeos, habla sin filtros y va directo al punto.
Esa autenticidad le ha servido para conectar con unos seguidores fieles, que está pendiente de cada una de sus predicciones.
Este sábado 28 de marzo de 2026, volvió a hacerse notar en redes sociales con un nuevo mensaje dirigido a todos los signos del zodiaco.
Horóscopo de este sábado 28 de marzo de 2026
- Aries
“Si la persona con la que estás te impulsa a ser mejor, te hace sentir en paz y te suma más de lo que te resta, entonces ahí es, no le busques tres pies al gato. Este 28 de marzo te invita a cuidar lo que sí vale, a no dar por hecho lo bonito. Porque tú sabes que cuando te sientes querido o querida, sacas tu mejor versión, pero cuando no, te vuelves todo lo contrario. Así que observa bien dónde estás parado”.
- Tauro
“Ten mucho cuidado con cómo te comportas con una amistad, porque podrías estar dando señales que no son claras y la otra persona podría engancharse más de la cuenta. Tú eres cariñoso por naturaleza, pero no todos saben diferenciar entre amistad y algo más. Si no quieres enredos, deja todo claro desde el inicio, sin rodeos. Si vienes de una decepción o de una herida reciente, entiende que ya pasó, ya dolió y ahora toca sanar, No puedes quedarte atorado en lo que te hicieron, porque mientras tú sigues ahí, la vida sigue avanzando. Este 28 de marzo es perfecto para empezar a soltar lo que ya no te sirve”.
- Géminis
“La manera en que te muevas a partir de este 28 de marzo va a marcar un antes y un después en tu vida, así de claro. Ya no estás para dar segundas oportunidades a quien te ha demostrado que no sabe valorarte. El amor no se ruega ni se mendiga, se cuida, se construye y se respeta. Quien quiera estar contigo va a hacer lo necesario para no perderte, y quien no, solito se va a ir acomodando fuera de tu camino”.
- Cáncer
“Ponle atención a tu cuerpo porque te está dando señales claras de que algo no anda del todo bien. Este 28 de marzo viene con tendencia a problemas estomacales, inflamación o malestares que tienen mucho que ver con lo que comes y también con lo que te guardas. No todo es físico, también emocional, así que cuida ambas cosas”.
- Leo
“Deja de guardarte lo que sientes porque luego andas con la cara larga, el estómago hecho nudo y el coraje atravesado como espina. Este 28 de marzo te pide hablar claro, sin rodeos, pero con inteligencia, no se trata de pelear por todo, sino de poner límites donde ya te cansaste. Tú sabes bien quién te está midiendo la paciencia, así que no te hagas, es momento de acomodar a cada quien en su lugar sin perder la elegancia que te caracteriza”.
- Virgo
“Ya deja de hacerte la buena gente con quien claramente no lo merece, porque luego te quejas pero bien que sigues ahí aguantando de más. Este 28 de marzo viene a ponerte en modo despierto, porque hay personas muy colmilludas que ya le agarraron la medida a tu nobleza y la están usando a su favor. No es que te vuelvas frío, pero sí más inteligente, no todo el mundo merece acceso a tu vida ni a tus planes. Traes una energía medio revuelta en tus pensamientos, sobre todo en las noches, donde te gana la pensadera y te haces historias que ni han pasado. Bájale dos rayitas a eso porque te estás desgastando solo. Aprende a vivir más el presente, a disfrutar a la gente que tienes cerca, porque luego andas imaginando pérdidas que ni existen y te amargas sin razón”.
- Libra
“Ese encuentro con alguien del pasado no será casualidad, será una prueba para ver qué tanto has crecido. No necesitas decir mucho, con tu presencia bien puesta, tu mirada firme y esa sonrisa medio burlona bastará para dejar claro que ya no eres la misma persona. No caigas en provocaciones ni en ganas de aclarar lo que ya quedó atrás, a veces el silencio elegante pesa más que mil palabras”.
- Escorpio
“Este 28 de marzo vienes con una energía intensa que hasta tú mismo sientes diferente. La suerte anda de tu lado, sobre todo en juegos de azar o decisiones rápidas, así que si te dan ganas de intentar algo, hazlo, porque podrías llevarte una sorpresa buena. Eso sí, no te confíes de más, porque luego te emocionas y terminas perdiendo lo que ganaste. En lo sexual y emocional, traes los sentimientos a flor de piel, el deseo elevado y las ganas de conectar también. Si estás soltero o soltera, no tienes por qué limitarte, pero tampoco te confundas. Una cosa es disfrutar y otra engancharte con quien no trae las mismas intenciones. Aprende a diferenciar eso para no salir raspado”.
- Sagitario
“Puede que en algún momento del día te llegue ese bajón al recordar lo que ya no está, pero no te claves ahí. Este 28 de marzo te recuerda que tú has salido adelante sin muchas cosas que creías indispensables. No necesitas de nadie para seguir avanzando, aunque a veces se te olvide. Tus errores del pasado están tocando la puerta, no para castigarte, sino para que aprendas. Hay situaciones actuales que tienen raíz en decisiones que tomaste antes. No te hagas el sorprendido, mejor hazte responsable y corrige lo que aún se puede”.
- Capricornio
“Se vienen días donde la vida te va a poner pruebas medio incómodas, pero a diferencia de otras veces, ya no te van a tumbar igual. Este 28 de marzo andas con una coraza más fuerte, como que ya entendiste que no todo merece tu sufrimiento. Las decepciones van a aparecer, sí, pero ahora las vas a ver con otros ojos, más fríos, más inteligentes. Ya no estás para desmoronarte por cualquiera”.
- Acuario
“Ojo porque a tu pareja o a ese casi algo le están coqueteando y lo peor es que no le molesta, al contrario, le sigue el juego. Aquí no se trata de hacer drama, pero tampoco de hacerte el ciego. Observa bien, analiza y decide qué tanto estás dispuesto o dispuesta a tolerar. No te hagas ideas sin fundamento, pero tampoco ignores lo evidente. Se marcan compras en estos días, pero trata de no gastar por impulso. A veces compras por emoción o por querer sentirte mejor y luego andas viendo cómo recuperar ese dinero. Adminístrate mejor y piensa si de verdad lo necesitas o solo es un capricho momentáneo”.
- Piscis
“Bájale dos rayitas a esa forma tan brusca de reaccionar porque aunque no lo hagas con mala intención, terminas lastimando a gente que sí vale la pena. Este 28 de marzo te pide que midas tus palabras, que no todo se dice como se te ocurre en el momento. A veces te gana el carácter y luego andas queriendo arreglar lo que rompiste, así que mejor piensa antes de hablar, no pierdes nada y ganas mucho. También ya deja de hacerte el ingenuo o ingenua con personas que te han demostrado mil veces que no están a tu nivel emocional. No es posible que sigas cayendo en lo mismo, confiando, dando de más y esperando un cambio que no llega. No es amor, es costumbre mal entendida. Aprende a cerrar ciclos como se debe, sin quedarte viendo si alguien regresa o no”.