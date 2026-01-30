Así como se realizó el sorteo de la Champions, también hubo acción en la Europa League y se conocieron los cruces en los playoffs del segundo torneo de la UEFA a nivel de clubes que muchas alegrías le ha dado a Colombia. Esta competición vio a grandes leyendas del fútbol colombiano hacer historia y todo comenzó con aquellos trofeos de Faustino Asprilla con el Parma de Italia en 1995 y 1999.

El testigo de Asprilla lo tomó Luis Amaranto Perea, que con el Atlético de Madrid fue campeón en el 2010 y luego en 2012 acompañado de Radamel Falcao García, quien ya había ganado en la Europa League con el Porto en el 2011, cuando se coronó junto a James Rodríguez y Fredy Guarín.

Luego apareció Carlos Bacca con un Sevilla imparable cuando se trata de Europa League y con el que ganó títulos de manera consecutiva (2014 y 2015). Para rematar, se convirtió en el colombiano más ganador de esta competición con tres coronas tras ganar en el 2021 con el Villarreal de España.

Este es el Porto inolvidable de los colombianos. Foto: AFP

Por si fuera poco, el turno ahora era para Rafael Santos Borré, quien tocó la gloria con el Eintracht Frankfurt de Alemania en 2022 y, antes de irse del Atalanta, Luis Fernando Muriel gritó campeón en 2024. La pregunta es cuál será el próximo colombiano en ganar este título y si en 2026 caerá otro trofeo con aroma a café.

Así se jugarán los playoffs de la Europa League

Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa con el Real Betis de España y Pedro Bravo con el Midtjylland de Dinamarca están directamente en los octavos de final y esperarán resultados del repechaje. Por otra parte, Jhon Durán y Jhon Lucumí sí deberán pasar por la fase de los playoffs, que precisamente ya fue sorteada.

Juan Camilo Hernández (Betis) y Jhon Durán (Fenerbahçe). Foto: Getty Images

Jhon Durán volverá a tierras inglesas y tendrá que enfrentar con el Fenerbahçe al Nottingham Forest, mientras que Jhon Lucumí con el Bolonia irá a suelo escandinavo para verse las caras con el SK Brann de Noruega.

Lille (FRA) - Estrella Roja (SRB)

Fenerbahçe (TUR) - Nottingham Forest (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO) - Genk (BEL)

Brann Bergen (NOR) - Bolonia (ITA)

Ludogorets (BUL) - Ferencvaros (HUN)

Celtic Glasgow (SCO) - Stuttgart (GER)

Panathinaikos (GRE) - Viktoria Pilsen (CZE)

PAOK Salónica (GRE) - Celta de Vigo (ESP)

Los ganadores pasarán a los octavos de final y enfrentarán un nuevo sorteo el próximo 27 de febrero en Nyon (Suiza). Allí, conocerán cuál club de los ocho primeros será su contendiente.

Cuadro de la Europa League. Foto: Oficial Europa League

Betis de Cucho Hernández y Deossa esperan rival con el Midtjylland de Pedro Bravo por la misma vía: Saldrán de Panathinaikos (Grecia), Viktoria Pilsen (República Checa), Nottingham Forest (Inglaterra) o el Fenerbahçe de Jhon Durán (Turquía).

Cuadro de la Europa League. Foto: Oficial Europa League

Por otra parte, si Bolonia de Lucumí pasa a los octavos, enfrentará a la Roma de Italia o el Friburgo de Alemania.