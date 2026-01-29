Deportes

Europa League: equipos clasificados a playoffs y octavos de final

Repase cómo quedaron los equipos clasificados y los colombianos que siguen con vida.

29 de enero de 2026, 10:30 p. m.
Juan Camilo Hernández (Betis) y Jhon Durán (Fenerbahçe) son dos de los colombianos clasificados a ronda de eliminación directa en Europa League.
Este jueves, 29 de enero ce 2026, se jugaron en simultáneo 18 partidos en la Uefa Europa League. Todos correspondieron a la octava y última fecha de la fase de liga, previa a las rondas de eliminación directa.

Así las cosas, con base a los resultados de este jueves, ya se conocen a los ocho equipos que van directo a octavos de final, y los otros 16 que se ganaron un lugar en playoffs para pelear por un cupo en la ronda de 16 mejores.

Resultados de este jueves, 29 de enero, en la octava fecha de la Europa League

  • Celtic 4 - 2 Ultrecht
  • Stuttgart 3 - 2 Young Boys
  • Porto 3 - 1 Rangers
  • Lyon 4 - 2 Paok
  • Estrella Roja 1- 1 Celta de Vigo
  • Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb
  • Go Ahead Eagles 0 - 0 Braga
  • Nottingham Forest 4 - 0 Ferencváros
  • Real Betis 2 - 1 Feyenoord
  • Ludogorest 1 - 0 Niza
  • Tel-Aviv 0 - 3 Bolonia
  • LOSC 1 - 0 Friburgo
  • Sturm 1 - 0 Brann
  • Aston Villa 3 - 2 RB Salzburg
  • Panathinaikos 1 - 1 Roma
  • Basel 0 - 1 Viktoria Plzen
  • FCSB 1 - 1 Fenerbahce
  • KRC Genk 2 - 1 Malmo

Tabla de posiciones final en la fase de liga de la Europa League

Lyon acabó líder, Aston Villa wsegundo y el top tres lo cierra Midtjylland. Equipos como Young Boys, Basel y Niza quedaron fuera hasta de playoffs.

¿Cómo funciona la clasificación en fase de liga de Europa League?

Igual que como en Champions League: participan 36 equipos en la fase de liga, y cada uno juega ocho partidos contra rivales aleatorios y previamente sorteados. Tan pronto como finaliza la octava fecha, así se divide la clasificación:

  • Del puesto 1 al 8: van directamente a octavos de final
  • Del puesto 9 al 24 (16 equipos): juegan playoffs y quien gane luego se enfrentará contra los ya clasificados a octavos de final

Clasificados a octavos de final en la Europa League

  1. Lyon
  2. Aston Villa
  3. Midtjylland
  4. Real Betis
  5. Porto
  6. Braga
  7. Friburgo
  8. Roma

Clasificados a playoffs en Europa League:

  1. Genk
  2. Bolonia
  3. Stuttgart
  4. Ferencváros
  5. Nottingham Forest
  6. Viktoria Plzen
  7. Estrella Roja
  8. Celta de Vigo
  9. Paok
  10. Losc
  11. Fenerbahce
  12. Panathinaikos
  13. Celtic
  14. Ludogorets
  15. Dinamo Zagreb
  16. Brann

¿Hay colombianos en esta edición de la Europa League?

Sí. Jugadores colombianos como Jhon Lucumí (Bolonia), Juan Camilo Cucho Hernández (Real Betis) y Nelson Deossa (Real Betis) son representantes de la bandera cafetera.

