Europa League: equipos clasificados a playoffs y octavos de final

Este jueves, 29 de enero ce 2026, se jugaron en simultáneo 18 partidos en la Uefa Europa League. Todos correspondieron a la octava y última fecha de la fase de liga, previa a las rondas de eliminación directa.

Así las cosas, con base a los resultados de este jueves, ya se conocen a los ocho equipos que van directo a octavos de final, y los otros 16 que se ganaron un lugar en playoffs para pelear por un cupo en la ronda de 16 mejores.

Resultados de este jueves, 29 de enero, en la octava fecha de la Europa League

Celtic 4 - 2 Ultrecht

Stuttgart 3 - 2 Young Boys

Porto 3 - 1 Rangers

Lyon 4 - 2 Paok

Estrella Roja 1- 1 Celta de Vigo

Midtjylland 2 - 0 Dinamo Zagreb

Go Ahead Eagles 0 - 0 Braga

Nottingham Forest 4 - 0 Ferencváros

Real Betis 2 - 1 Feyenoord

Ludogorest 1 - 0 Niza

Tel-Aviv 0 - 3 Bolonia

LOSC 1 - 0 Friburgo

Sturm 1 - 0 Brann

Aston Villa 3 - 2 RB Salzburg

Panathinaikos 1 - 1 Roma

Basel 0 - 1 Viktoria Plzen

FCSB 1 - 1 Fenerbahce

KRC Genk 2 - 1 Malmo

Tabla de posiciones final en la fase de liga de la Europa League

Lyon acabó líder, Aston Villa wsegundo y el top tres lo cierra Midtjylland. Equipos como Young Boys, Basel y Niza quedaron fuera hasta de playoffs.

📈 Así queda la clasificación de la fase liga de la Europa League.



✅ La Roma pasa directa a octavos de final.

✅ El Bologna jugará el 'play-off'.



📸 @FootRankings pic.twitter.com/C4DhEjIhpB — Soy Calcio (@SoyCalcio_) January 29, 2026

¿Cómo funciona la clasificación en fase de liga de Europa League?

Igual que como en Champions League: participan 36 equipos en la fase de liga, y cada uno juega ocho partidos contra rivales aleatorios y previamente sorteados. Tan pronto como finaliza la octava fecha, así se divide la clasificación:

Del puesto 1 al 8: van directamente a octavos de final

Del puesto 9 al 24 (16 equipos): juegan playoffs y quien gane luego se enfrentará contra los ya clasificados a octavos de final

Clasificados a octavos de final en la Europa League

Lyon Aston Villa Midtjylland Real Betis Porto Braga Friburgo Roma

Clasificados a playoffs en Europa League:

Genk Bolonia Stuttgart Ferencváros Nottingham Forest Viktoria Plzen Estrella Roja Celta de Vigo Paok Losc Fenerbahce Panathinaikos Celtic Ludogorets Dinamo Zagreb Brann

¿Hay colombianos en esta edición de la Europa League?

Sí. Jugadores colombianos como Jhon Lucumí (Bolonia), Juan Camilo Cucho Hernández (Real Betis) y Nelson Deossa (Real Betis) son representantes de la bandera cafetera.