Estos son todos los equipos clasificados a los octavos de final de la Europa League

La segunda competencia de clubes más importante de Europa empieza su recta final. Así se jugarán los octavos de final de la Europa League.

Redacción Deportes
26 de febrero de 2026, 5:58 p. m.
Repase los clasificados a los octavos de final de la Europa League. Cucho Hernández, del Real Betis, entra en la lista.
Repase los clasificados a los octavos de final de la Europa League. Cucho Hernández, del Real Betis, entra en la lista. Foto: Getty Images

Este jueves, 26 de febrero de 2026, se completaron las llaves de playoffs en la Europa League. Eso quiere decir que ya están clasificados los ocho equipos que faltaban para completar los octavos de final de la competencia.

Equipos clasificados a octavos de final de la Europa League

  1. Lyon - desde fase de liga
  2. Aston Villa - desde fase de liga
  3. Midtjylland - desde fase de liga
  4. Real Betis - desde fase de liga
  5. Porto - desde fase de liga
  6. Braga - desde fase de liga
  7. Frimburgo - desde fase de liga
  8. Roma - desde fase de liga
  9. LOSC - venció en playoffs a Estrella Roja
  10. Panathinaikos - venció en playoffs a Viktoria Pilzen
  11. Ferencvárosi - venció en playoffs a Ludogorest
  12. Stuttgart - venció en playoffs a Celtic
  13. Celta de Vigo - venció en playoffs a PAOK
  14. Nottingham Forest - venció en playoffs a Fenerbahçe
  15. Bolonia - venció en playoffs a Brann
  16. Genk - venció en playoffs a Dinamo Zagreb
Jhon Lucumi, colombiano al servicio del Bolonia, sigue en carrera por los octavos de final de la Europa League.
Jhon Lucumi, colombiano al servicio del Bolonia, sigue en carrera por los octavos de final de la Europa League. Foto: Getty Images

También se jugó la vuelta de los playoffs en Conference League. Eso quiere decir que dicha competencia también ya tiene a sus integrantes completos para la ronda de octavos de final.

Equipos clasificados a octavos de final de la Conference League

  1. Racing Club de Estrasburgo - desde fase de liga
  2. Raków Częstochowa - desde fase de liga
  3. AEK - desde fase de liga
  4. Sparta Praha - desde fase de liga
  5. Rayo Vallecano - desde fase de liga
  6. Shajtar Donetsk - desde fase de liga
  7. Mainz 05 - desde fase de liga
  8. AEK Larnaca - desde fase de liga
  9. Celje - venció en playoffs a Drita
  10. Samsunspor venció en playoffs a Shkëndija
  11. Fiorentina venció en playoffs a Jagiellonia
  12. Rijeka venció en playoffs a Omonia
  13. Sigma Olomouc venció en playoffs a Lausanne-Sport
  14. Crystal Palace venció en playoffs a Zrinjski
  15. AZ venció en playoffs a Noah
  16. Lech Poznań venció en playoffs a KuPS
Daniel Munoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, jugará los octavos de final de la Conference League.
Daniel Munoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, jugará los octavos de final de la Conference League. Foto: CameraSport via Getty Images

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Europa League y Conference League?

Este viernes, 27 de febrero de 2026, al igual que el sorteo de la Champions League.

