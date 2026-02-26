Estos son todos los equipos clasificados a los octavos de final de la Europa League

Este jueves, 26 de febrero de 2026, se completaron las llaves de playoffs en la Europa League. Eso quiere decir que ya están clasificados los ocho equipos que faltaban para completar los octavos de final de la competencia.
Equipos clasificados a octavos de final de la Europa League
- Lyon - desde fase de liga
- Aston Villa - desde fase de liga
- Midtjylland - desde fase de liga
- Real Betis - desde fase de liga
- Porto - desde fase de liga
- Braga - desde fase de liga
- Frimburgo - desde fase de liga
- Roma - desde fase de liga
- LOSC - venció en playoffs a Estrella Roja
- Panathinaikos - venció en playoffs a Viktoria Pilzen
- Ferencvárosi - venció en playoffs a Ludogorest
- Stuttgart - venció en playoffs a Celtic
- Celta de Vigo - venció en playoffs a PAOK
- Nottingham Forest - venció en playoffs a Fenerbahçe
- Bolonia - venció en playoffs a Brann
- Genk - venció en playoffs a Dinamo Zagreb
Jhon Lucumi, colombiano al servicio del Bolonia, sigue en carrera por los octavos de final de la Europa League. Foto: Getty Images
También se jugó la vuelta de los playoffs en Conference League. Eso quiere decir que dicha competencia también ya tiene a sus integrantes completos para la ronda de octavos de final.
Equipos clasificados a octavos de final de la Conference League
- Racing Club de Estrasburgo - desde fase de liga
- Raków Częstochowa - desde fase de liga
- AEK - desde fase de liga
- Sparta Praha - desde fase de liga
- Rayo Vallecano - desde fase de liga
- Shajtar Donetsk - desde fase de liga
- Mainz 05 - desde fase de liga
- AEK Larnaca - desde fase de liga
- Celje - venció en playoffs a Drita
- Samsunspor venció en playoffs a Shkëndija
- Fiorentina venció en playoffs a Jagiellonia
- Rijeka venció en playoffs a Omonia
- Sigma Olomouc venció en playoffs a Lausanne-Sport
- Crystal Palace venció en playoffs a Zrinjski
- AZ venció en playoffs a Noah
- Lech Poznań venció en playoffs a KuPS
Daniel Munoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, jugará los octavos de final de la Conference League. Foto: CameraSport via Getty Images
¿Cuándo se realizará el sorteo de la Europa League y Conference League?
Este viernes, 27 de febrero de 2026, al igual que el sorteo de la Champions League.