Estos son todos los equipos clasificados a los octavos de final de la Europa League

Este jueves, 26 de febrero de 2026, se completaron las llaves de playoffs en la Europa League. Eso quiere decir que ya están clasificados los ocho equipos que faltaban para completar los octavos de final de la competencia.

Equipos clasificados a octavos de final de la Europa League

Lyon - desde fase de liga Aston Villa - desde fase de liga Midtjylland - desde fase de liga Real Betis - desde fase de liga Porto - desde fase de liga Braga - desde fase de liga Frimburgo - desde fase de liga Roma - desde fase de liga LOSC - venció en playoffs a Estrella Roja Panathinaikos - venció en playoffs a Viktoria Pilzen Ferencvárosi - venció en playoffs a Ludogorest Stuttgart - venció en playoffs a Celtic Celta de Vigo - venció en playoffs a PAOK Nottingham Forest - venció en playoffs a Fenerbahçe Bolonia - venció en playoffs a Brann Genk - venció en playoffs a Dinamo Zagreb

Jhon Lucumi, colombiano al servicio del Bolonia, sigue en carrera por los octavos de final de la Europa League. Foto: Getty Images

También se jugó la vuelta de los playoffs en Conference League. Eso quiere decir que dicha competencia también ya tiene a sus integrantes completos para la ronda de octavos de final.

Equipos clasificados a octavos de final de la Conference League

Racing Club de Estrasburgo - desde fase de liga Raków Częstochowa - desde fase de liga AEK - desde fase de liga Sparta Praha - desde fase de liga Rayo Vallecano - desde fase de liga Shajtar Donetsk - desde fase de liga Mainz 05 - desde fase de liga AEK Larnaca - desde fase de liga Celje - venció en playoffs a Drita Samsunspor venció en playoffs a Shkëndija Fiorentina venció en playoffs a Jagiellonia Rijeka venció en playoffs a Omonia Sigma Olomouc venció en playoffs a Lausanne-Sport Crystal Palace venció en playoffs a Zrinjski AZ venció en playoffs a Noah Lech Poznań venció en playoffs a KuPS

Daniel Munoz, lateral derecho colombiano del Crystal Palace, jugará los octavos de final de la Conference League. Foto: CameraSport via Getty Images

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Europa League y Conference League?

Este viernes, 27 de febrero de 2026, al igual que el sorteo de la Champions League.