Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

Está tocando su mejor momento en el fútbol internacional y aparece como gran posibilidad en la Selección Colombia. El canterano de América de Cali es protagonista de uno de los mejores equipos de la Europa League en la actualidad y jugará los octavos de final de la segunda competición de la UEFA en clubes.

No hace mucha bulla y no es popular como otros colombianos en la Europa League. Por ejemplo, sus colegas Nelson Deossa, Juan Camilo Hernández, Jhon Lucumí y Jhon Durán están listos con sus clubes tras la fase liga, donde lograron avanzar a la siguiente ronda. En este grupo de compatriotas toca sumar al canterano de América de Cali.

Se trata de Pedro Bravo, un volante central que debutó y se educó deportivamente en el América de Cali. Hizo su primera presentación en la Liga Betplay en el año 2021 y fue hasta el 2023 que pudo dar el salto a Europa, primero yendo al Mafra FC de la tercera división de Portugal. Para la temporada 2024/2025 dio el salto al Midtjylland, uno de los equipos más importantes de la liga de Dinamarca.

Pedro Bravo con los colores del Midtjylland de Dinamarca. Foto: NurPhoto via Getty Images

América de Cali tiene el 20 % de los derechos deportivos de Pedro Bravo, que tiene contrato hasta junio de 2029 en el Midtjylland. El volante suma minutos tanto en la Europa League como en la Liga de Dinamarca y la Copa local. Acumula 32 partidos jugados en todas las competiciones y en la última fecha de la fase liga contra el Dinamo Zagreb entró al 79′ por Júnior Brumado.

Pedro Bravo sueña con la Selección Colombia

Pedro Bravo se une a la lista de posibles caras nuevas y sorpresas que tendría el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo ante rivales europeos. Su continuidad en el Midtjylland más su presencia en los octavos en la Europa League suman puntos ante el DT que observa más variantes de cara al Mundial 2026.

A principios de noviembre de 2025, el periodista Julián Capera adelantó que Pedro Bravo es uno de los jugadores que Néstor Lorenzo está viendo para unirlo a la Selección Colombia. Está en la fila que lidera Jefferson Lerma y siguen renombres como el de Richard Ríos, Kevin Castaño, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y Nelson Deossa. Además de otros fuertes competidores como Jhon Solís, quien seguirá su carrera en la segunda división de Inglaterra, y Jorman Campuzano desde el fútbol colombiano.

Midtjylland vs. Roma en la Europa League. Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

“El mediocentro Pedro Bravo (20) es seguido por el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Mañana (6 de noviembre pasado), será observado en el partido entre Midtjylland y Celtic por Europa League. En su primer año con el club ganó el premio revelación y actualmente juega por segunda vez la UEL, donde Midtjylland es líder”, reveló Julián Capera en noviembre.

El club de Dinamarca finalizó en la tercera posición en la fase de liga y es una de las grandes sorpresas en esta edición de la Europa League. Pedro Bravo es firme candidato a ser gran revelación en la Selección Colombia.