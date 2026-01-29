Deportes

Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

Jugador hecho en América de Cali brilla en el viejo continente y tiene en la mira una posible convocatoria a la Selección Colombia. Jugará los octavos de Europa League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 11:47 p. m.
Midtjylland vs. Roma en la Europa League.
Midtjylland vs. Roma en la Europa League. Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

Está tocando su mejor momento en el fútbol internacional y aparece como gran posibilidad en la Selección Colombia. El canterano de América de Cali es protagonista de uno de los mejores equipos de la Europa League en la actualidad y jugará los octavos de final de la segunda competición de la UEFA en clubes.

No hace mucha bulla y no es popular como otros colombianos en la Europa League. Por ejemplo, sus colegas Nelson Deossa, Juan Camilo Hernández, Jhon Lucumí y Jhon Durán están listos con sus clubes tras la fase liga, donde lograron avanzar a la siguiente ronda. En este grupo de compatriotas toca sumar al canterano de América de Cali.

Se trata de Pedro Bravo, un volante central que debutó y se educó deportivamente en el América de Cali. Hizo su primera presentación en la Liga Betplay en el año 2021 y fue hasta el 2023 que pudo dar el salto a Europa, primero yendo al Mafra FC de la tercera división de Portugal. Para la temporada 2024/2025 dio el salto al Midtjylland, uno de los equipos más importantes de la liga de Dinamarca.

Pedro Bravo con los colores del Midtjylland de Dinamarca.
Pedro Bravo con los colores del Midtjylland de Dinamarca. Foto: NurPhoto via Getty Images

América de Cali tiene el 20 % de los derechos deportivos de Pedro Bravo, que tiene contrato hasta junio de 2029 en el Midtjylland. El volante suma minutos tanto en la Europa League como en la Liga de Dinamarca y la Copa local. Acumula 32 partidos jugados en todas las competiciones y en la última fecha de la fase liga contra el Dinamo Zagreb entró al 79′ por Júnior Brumado.

Deportes

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Deportes

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

Deportes

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

Deportes

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Deportes

Partido de Luis Díaz en Champions no es bien valorado: prensa alemana le cobró pese a triunfo del Bayern

Deportes

A ‘Chicho’ Arango lo cambiaron por figura europea: negocio con Atlético Nacional provocó todo

Deportes

Millonarios se movió rápido y definió el DT que queda a cargo tras la salida de Hernán Torres

Deportes

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Deportes

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Deportes

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Pedro Bravo sueña con la Selección Colombia

Pedro Bravo se une a la lista de posibles caras nuevas y sorpresas que tendría el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo ante rivales europeos. Su continuidad en el Midtjylland más su presencia en los octavos en la Europa League suman puntos ante el DT que observa más variantes de cara al Mundial 2026.

A principios de noviembre de 2025, el periodista Julián Capera adelantó que Pedro Bravo es uno de los jugadores que Néstor Lorenzo está viendo para unirlo a la Selección Colombia. Está en la fila que lidera Jefferson Lerma y siguen renombres como el de Richard Ríos, Kevin Castaño, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y Nelson Deossa. Además de otros fuertes competidores como Jhon Solís, quien seguirá su carrera en la segunda división de Inglaterra, y Jorman Campuzano desde el fútbol colombiano.

Midtjylland vs. Roma en la Europa League.
Midtjylland vs. Roma en la Europa League. Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

“El mediocentro Pedro Bravo (20) es seguido por el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Mañana (6 de noviembre pasado), será observado en el partido entre Midtjylland y Celtic por Europa League. En su primer año con el club ganó el premio revelación y actualmente juega por segunda vez la UEL, donde Midtjylland es líder”, reveló Julián Capera en noviembre.

El club de Dinamarca finalizó en la tercera posición en la fase de liga y es una de las grandes sorpresas en esta edición de la Europa League. Pedro Bravo es firme candidato a ser gran revelación en la Selección Colombia.

Más de Deportes

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali.

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Leonardo Castro habló de cuando anunciaron la salida de Hernán Torres de Millonarios.

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

X

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

x

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra PSV por Champions.

Partido de Luis Díaz en Champions no es bien valorado: prensa alemana le cobró pese a triunfo del Bayern

Fichaje de Cristian Chicho Arango a Nacional provocó movimiento desde Europa.

A ‘Chicho’ Arango lo cambiaron por figura europea: negocio con Atlético Nacional provocó todo

Midtjylland vs. Roma en la Europa League.

Canterano de América de Cali jugará los octavos de Europa League y sueña con ir al Mundial con Colombia

Bogotá. Septiembre 06 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 10, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Millonarios se movió rápido y definió el DT que queda a cargo tras la salida de Hernán Torres

Juan Camilo Hernández (Betis) y Jhon Durán (Fenerbahçe) son dos de los colombianos clasificados a ronda de eliminación directa en Europa League.

Europa League: equipos clasificados a playoffs y octavos de final

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia

Canal y hora de Hamburgo vs. Bayern Múnich para ver a Luis Díaz en la fecha 20 de Bundesliga

Noticias Destacadas