La tabla de la Liga Betplay tras Águilas Doradas vs. América de Cali en el final de la fecha 12

América de Cali fue de visitante en la fecha 12 de la Liga Betplay ante Águilas Doradas, que juega en el estadio Cincuentenario de Medellín por las remodelaciones que se realizan en el Alberto Grisales de Rionegro.

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Sin mayor contratiempo, América de Cali cumplió con su visita y salió victorioso y tres puntos más para escalar en la tabla de posiciones. El gigante vallecaucano se presentó como máximo favorito a la victoria y sin despeinarse y casi a media máquina sacó el triunfo adelante.

Un gol de Yeison Guzmán le fue suficiente al América de Cali para sumar una nueva victoria para acomodarse mejor entre los ocho clasificados parcialmente a los playoffs. Sobre el minuto 51, el refuerzo estrella anotó tras controlar de forma magistral una pelota tras asistencia de Jorge Carrascal desde el costado derecho. Un golazo que le dio tranquilidad al club escarlata.

👹💥 ¡Gol de América! ¡Apareció el talento de Yeison Guzmán para marcarle a Águilas Doradas!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/03YiMsUxKA — Win Sports (@WinSportsTV) March 20, 2026

De esta manera, América de Cali se ubica en la quinta posición en la tabla de posiciones al finalizar la fecha 12 de la Liga Betplay, que le permite reinstalarse en el grupo con un buen puntaje para encarar la recta final del Todos contra Todos y las primeras fechas de la Copa Sudamericana 2026.

Otros resultados de la fecha 12

En otros resultados, Deportivo Cali empató en Palmaseca ante Santa Fe con gol de Julián Quiñones y Atlético Bucaramanga repitió el marcador, 1-1, ante el Once Caldas en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander.

En el juego más llamativo de la fecha, Millonarios se impuso 3-0 ante Atlético Nacional en El Campín. Por otra parte, Independiente Medellín superó al Junior en el Atanasio en un juego marcado por la violencia en los estadios.

Medellín pudo concretar la victoria gracias al gol de Alexis Serna apenas a los cinco minutos de comenzar el juego y luego Francisco Chaverra aumentó el marcador para dejar el 2-0 final, que le cae como un bálsamo para escalar en la tabla de posiciones.

Deportes Tolima le ganó a Fortaleza ante su público en Ibagué. El intratable Juan Pablo Torres abrió el marcador al minuto 33 y ya iba definiendo el juego para el Pijao. Ya sobre el 53′, Luis Sandoval se hizo cargo de un penalti y alargó el marcador para el 2-0 definitivo, que le permite subir varias posiciones y continuar instalado en el grupo de los ocho.

América en el Top 5. Foto: Google

Alianza FC contra Jaguares de Córdoba en Valledupar. Un gol de Yilson Rosales al minuto 9 fue suficiente para que el local sume tres puntos claves en sus intenciones de escalar en la tabla.