Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Águilas Doradas sorprende a Bucaramanga y mueve los ocho

Se pone al día la Liga BetPlay 2026-l. Este martes, 7 de abril, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga jugaron en partido válido por la fecha 7 de la competencia, en el estadio Polideportivo Cincuentenario.

Al final, Águilas Doradas ganó 2-1 con un vibrante gol al último minuto. Corrían los 90′ cuando Javier Mena envió el balón al fondo de la red para darle tres puntos de oro al elenco de Antioquia ante su gente.

Con esos tres puntos de oro, Águilas Doradas mueve los ocho, pues queda octavo y empieza a pelear por un cupo en las finales del campeonato. Solo faltan dos equipos por ponerse al día, Medellín y Boyacá Chicó; de resto, todos tienen 15 partidos jugados.

Águilas Doradas ganó le ganó al Bucaramanga y se metió a los ocho en la tabla de posiciones. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

Atlético Nacional es líder de la tabla de posiciones con 34 puntos. Segundo asoma Deportivo Pasto con 28, mientras que el top tres lo cierra Deportes Tolima con 27 puntos. Luchan por ser cabezas de serie.

Once Caldas, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Cali y el ya mencionado Águilas Doradas completan el grupo de los ocho clasificados parciales. Aún restan cuatro partidos por jugar para completar las 19 jornadas.

Sin embargo, hay pelea por entrar a las semifinales. Internacional de Bogotá, Millonarios, y Llaneros aún tienen chances matemáticas de entrar a los ocho. Bucaramanga y Santa Fe ya ostentan un panorama más complejo, pero aún pueden dar la sorpresa.

Los coleros de la tabla de posiciones son Jaguares, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, quienes no levantan cabeza y deben empezar a sumar de a tres lo más pronto posible para evitar riesgos de cara al cierre de año.

La recta final de la Liga BetPlay 2026-l está a flor de piel y aún hay expectativa por conocer cuáles son los ocho equipos que van a integrar el grupo completo de los ocho clasificados a la siguiente ronda.