Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional supera a Jaguares y es noticia

Este lunes, 6 de abril, se jugaron dos partidos de la Liga BetPlay 2026-l. Sin embargo, los compromisos fueron por fechas diferentes, pues se trataba de partidos que estaban aplazados.

Estos fueron los resultados que dejaron:

Deportivo Pereira 2 - 3 Alianza FC - fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-l

El partido se definió en el último suspiro. Felipe Pardo, de penal, sentenció el 3-2 a favor de Alianza FC y dejó con tormenta al Deportivo Pereira.

Atlético Nacional 2 - 1 Jaguares - fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-l

Aunque Atlético Nacional padeció un poco, pues Jaguares le supo empatar 1-1 hasta el minuto 69; en ese tiempo Eduard Bello colocó el 2-1 definitivo a favor del verde de Antioquia, que lo tiene como gran protagonista de la liga.

Atlético Nacional celebra sus tres puntos ante Jaguares en Medellín. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Atlético Nacional, líder y prácticamente clasificado

Con su más reciente triunfo, Atlético Nacional es líder absoluto en la tabla de posiciones con 34 puntos en 15 partidos. Así, le saca 12 puntos al octavo (Internacional de Bogotá), que tiene 22 unidades en 15 juegos.

Tomando en cuenta que a Atlético Nacional le quedan 12 puntos por jugar, y le saca 12 al octavo, se habla de una clasificación casi que asegurada para el verde de Antioquia de cara a las finales del campeonato.

El grupo de los ocho lo completan, de manera parcial, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Once Caldas, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Cali e Internacional de Bogotá.

Quienes persiguen el grupo de los ocho y aún tienen vida matemática son Millonarios, Llaneros, Atlético Bucaramanga, Santa Fe y Águilas Doradas. Desde Medellín, hacia abajo, se les complica un poco más el panorama.

En cuanto a los coleros, las últimas tres casillas de esta tabla de posiciones están ocupadas por Jaguares (puesto 18), Boyacá Chicó (puesto 19) y Deportivo Pereira (puesto 20).