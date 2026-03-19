Oficial: este es el grupo que tendrá América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

Todo está listo. La Copa Sudamericana enciende motores con la fase de grupos y América de Cali fue el primero en salir sorteado, quedando en el Grupo A del segundo torneo de la Conmebol. El equipo rojo, bajo la dirección del técnico David González, logró clasificar tras derrotar al Atlético Bucaramanga en la fase previa. Deberá viajar a Argentina, Ecuador y Perú.

El equipo rojo es un viejo conocido en el continente y vuelve por todo lo alto a un torneo internacional de la Conmebol, tras hacerse famoso con cuatro finales de Copa Libertadores a bordo. Este es un argumento suficiente para ser considerado un equipo grande en Colombia.

Por esa misma razón, América de Cali ocupó un buen lugar en el sorteo de la Copa Sudamericana, pues fue ubicado entre los ocho primeros y se instaló en el bombo 1, donde aparecían potencias de Brasil y Argentina como River Plate, Gremio de Porto Alegre, Sao Paulo, Santos y Atlético Mineiro.

Grupo A de la Copa Sudamericana

América de Cali

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

El primero del grupo pasará directamente a octavos de final, mientras que el segundo disputará un repechaje contra algún tercero proveniente de la Copa Libertadores. Por eso, es importante que el gigante vallecaucano haya quedado en el bombo 1 para evitar enfrentamientos con históricos del continente y tener más opciones de ser líder de la zona.

Grupos de la Copa Sudamericana 2025

Grupo B

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud Las Piedras (Uruguay)

Grupo C

Sao Paulo (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

Grupo D

Santos (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

Grupo F

Gremio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G

Olimpia (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Grupo H

River Plate (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo (Venezuela)

De esta manera, se configura el nuevo objetivo de América de Cali en este año, además del título en la Liga Betplay, que le ha sido esquivo en los últimos años. El técnico David González espera tener la rotación de nómina adecuada para no fallar en ninguno de los dos frentes. Por ahora, en el rentado local, se mantiene en el grupo de los ocho y busca la clasificación.