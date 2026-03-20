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La Inteligencia Artificial se pronunció y predijo el grupo de América de Cali en Copa Sudamericana: ilusión total

La IA dio su veredicto sobre el América de Cali.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de marzo de 2026, 10:43 p. m.
Referencia Inteligencia Artificial / Escudo América de Cali
Referencia Inteligencia Artificial / Escudo América de Cali Foto: Getty Images / América de Cali

La Copa Sudamericana tiene todo listo en fase de grupos y América de Cali se prepara para encarar lo que se considera una responsabilidad por la historia que lleva a sus espaldas. El equipo rojo ve una linda oportunidad para volver a colocar su nombre en lo más alto del continente.

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Tras el sorteo, realizado en Luque, Paraguay, América de Cali quedó en el Grupo A de la Copa Sudamericana. El gigante vallecaucano, bajo la dirección del técnico David González, logró clasificar tras derrotar al Atlético Bucaramanga en la fase previa y ahora deberá viajar a Argentina, Ecuador y Perú antes del Mundial 2026 para definir su clasificación a octavos de final.

El equipo rojo es un viejo conocido en el continente y vuelve con una gran etiqueta a un torneo internacional de la Conmebol. Es que es famoso por la poesía que llevaba en la década del 80′, 90′ y los 2000’ por Sudamérica, que le bastó para tener cuatro finales de Copa Libertadores a bordo, además de la recolección de títulos en el fútbol colombiano con un pentacampeonato en su época más dorada.

Yeison Guzmán (izq.) tras marcar el gol del triunfo del América de Cali contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga Colombiana.
Yeison Guzmán (izq.) tras marcar el gol del triunfo del América de Cali contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga Colombiana. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Este es un argumento suficiente para ser considerado un equipo grande de Colombia. Ese podio lo ocupa con Millonarios y Atlético Nacional. Uno más grande que otro, pero lo hecho por América de Cali le da para estar ahí y luchar con el equipo azul la rivalidad del máximo clásico del FPC contra el verdolaga.

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Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana: IA dio veredicto y reveló cómo le irá

La Inteligencia Artificial se pronunció

América fue el primero en salir en el sorteo y quedó en el grupo A, con Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú. Sobre el papel, cabe la ilusión de la hinchada roja, pero todo dependerá del buen fútbol en la cancha, la concentración y la rotación de nómina del técnico David González.

SEMANA le preguntó a Gemini sobre el Grupo A y la IA fue clara con su respuesta:

“El Escarlata llega como el gran favorito. Bajo la presión de su hinchada y con un proceso que busca estabilizarse, tienen la obligación de liderar. Su mayor ventaja será el fortín del Pascual Guerrero, pero deben cuidarse de las visitas a la altura”, fue el anuncio previo que hizo Gemini.

¿Cómo quedaría el grupo? América sería primero y avanzaría directo a octavos de final.

PosiciónEquipoPuntaje EstimadoSituación
América de Cali13 ptsClasifica a Octavos
Tigre10 ptsClasifica a Play-offs (Repechaje)
Macará7 ptsEliminado
Alianza Atlético4 ptsEliminado

¿Por qué en ese orden?

“Creo que América logrará imponer su jerarquía en Cali y rescatará puntos clave en Perú. Tigre, por su parte, suele ser muy ordenado tácticamente y sacará ventaja de la irregularidad de los equipos ecuatorianos y peruanos fuera de su casa. Macará será el ‘juez’ del grupo ganando puntos de local que le quitará a los de arriba”, sentencia la IA.