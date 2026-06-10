Cómo funciona la nueva tecnología que le permitirá identificar si lo llaman con inteligencia artificial

Ante el panorama de las estafas a través de llamadas virtuales donde una de sus ramas usan la clonación de voz, ha provocado pérdidas millonarias a nivel global y para ello, ha surgido una nueva herramienta diseñada para devolver la seguridad a nuestras conversaciones.

¿Se acabaron las estafas? Nueva función de Android alertará sobre llamadas falsas que imitan la voz de familiares y amigos

El “saludo” secreto entre teléfonos

La base de esta nueva tecnología, la cual lleva por nombre ‘Detección de llamadas falsas’ o ‘Fake Call Detection’, no consiste en grabar o analizar lo que dices, lo cual protege tu privacidad. En cambio, el sistema se enfoca en una verificación técnica invisible que ocurre en el mismo instante en que suena el teléfono.

Un “apretón de manos” digital para confirmar la identidad de la llamada Foto: Getty Images

Cuando alguien llama al celular, el dispositivo envía automáticamente una señal digital de autenticación. Para entenderlo de forma simple, es como un “apretón de manos” secreto y cifrado entre los dos celulares. Esta comunicación se apoya en la tecnología RCS (Servicios de Comunicación Rica), que es un estándar moderno de mensajería que permite un intercambio de datos más seguro que las llamadas tradicionales.

¿Qué ocurre si la señal no aparece?

Si un estafador intenta clonar la voz de un ser querido o falsear un número que tiene guardado en la agenda, no podrá generar esa señal digital de confirmación. En ese momento, el celular detectará que algo anda mal.

De forma inmediata y necesidad de hacer nada, el dispositivo realizará una comprobación veloz: se comunicará con el teléfono real del contacto para verificar si realmente es él quien está llamando. Si el sistema confirma que la llamada es falsa, mostrará una alerta de alto impacto en la pantalla aconsejándote que termines la comunicación de inmediato.

Requisitos contar con esta función

Esta mejora de seguridad funcionará de forma automática y estará activada por defecto.

Qué necesita un celular para acceder a esta nueva función de seguridad Foto: Getty Images

Para poder utilizarla, solo necesita cumplir con tres puntos básicos:

Tener un celular con sistema operativo Android 12 o cualquier versión posterior.

Utilizar la aplicación oficial de “Teléfono de Google” (que se puede descargar si tu móvil usa otra de fábrica).

Mantener activas las funciones de comunicación basadas en el estándar RCS.

El despliegue de esta función comenzará de forma gradual durante este mes de junio, iniciando con los dispositivos de la serie Pixel de Google antes de llegar a otras marcas.