Cambio total en Google: nuevo anuncio puso un alto a los usuarios gratuitos y limitó su función más poderosa

Google realizó un giro inesperado en el acceso a su inteligencia artificial más avanzada, un ajuste en su documentación oficial dejó claro que las personas que usan cuentas gratuitas ya no podrán interactuar con Gemini 3 Pro como antes.

La empresa modificó de raíz la forma en que ofrece sus herramientas más potentes y con ello, redujo el alcance para quienes no cuentan con una suscripción.

Acceso básico y límites que cambian cada día

La compañía actualizó su página de soporte para explicar que el modo de razonamiento de Gemini 3 Pro ya no estará disponible sin restricciones. Las cuentas sin plan de pago solo tendrán una versión elemental del sistema, sujeta a topes diarios que pueden variar según la demanda global.

Gemini 3 se consolidó como el núcleo de la nueva generación de herramientas de IA que Google impulsa en su ecosistema. | Foto: VCG via Getty Images

Antes, quienes no pagaban podían realizar un número exacto de consultas en este modo avanzado, cinco solicitudes al día en el caso del razonamiento y tres imágenes diarias en el generador Nano Banana Pro.

Sin embargo, el crecimiento acelerado del uso obligó a Google a replantear todo el esquema, desde ahora, el límite para crear imágenes se reduce aún más y solo será posible producir dos imágenes por día.

Nano Banana Pro, la herramienta visual que también sufre recortes

El generador Nano Banana Pro, construido sobre la tecnología visual de Gemini Flash 2.5 Image y potenciado con el nuevo modelo Gemini 3 Pro Image, se ha convertido en uno de los servicios más llamativos dentro del ecosistema de Google. Su principal atractivo radica en que es capaz de interpretar instrucciones complejas, razonar sobre ellas y complementar las imágenes con información en tiempo real obtenida de la web.

El aumento de usuarios obligó a reducir aún más Nano Banana Pro, que ahora permite solo dos imágenes al día. | Foto: Getty Images

Su popularidad de acuerdo con Google, le pasó factura pues la demanda superó las previsiones y la empresa decidió reducir la cantidad de usos disponibles para quienes no tengan planes AI Pro o AI Ultra.