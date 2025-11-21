Tecnología
Gratis se puede utilizar el creador de imágenes con IA más potente de Google: Nano Banana Pro
Google permitió acceder sin costo a Nano Banana Pro, su renovado generador visual impulsado por Gemini 3 Pro.
No pasó mucho tiempo desde que Bing presentó su modelo MAI-Image-1, conocido por crear imágenes con un alto nivel de realismo, ahora, Google volvió a mover las fichas en la carrera por la inteligencia artificial visual. La compañía presentó Nano Banana Pro, una renovación profunda de su creador de imágenes, que ahora funciona gracias a la potencia de Gemini 3 Pro, su motor más sofisticado.
Un salto en creación visual con texto integrado
“Genera imágenes más precisas y con mayor contexto basadas en un razonamiento avanzado, conocimiento del mundo e información en tiempo real”, señala en un comunicado Google.
La nueva versión de Nano Banana Pro llega con una particularidad que Google destaca con fuerza, su capacidad para producir imágenes donde el texto aparece integrado con claridad y sin errores.
Según la empresa, el modelo puede manejar desde frases breves hasta bloques más largos, adaptando fuentes, caligrafías y texturas directamente dentro de la imagen.
Este avance se apoya en las capacidades de interpretación del propio Gemini 3 Pro, que ahora comprende mejor matices, idiomas y contextos.
Gracias a ello, es posible generar carteles, maquetas o piezas en distintos idiomas, facilitando desde tareas creativas hasta la personalización de contenido para distintas audiencias.
Cómo acceder a Nano Banana Pro sin pagar
Probar este sistema no requiere más que ingresar a la aplicación de Gemini, ya sea desde el navegador o desde el teléfono. Una vez dentro, basta con buscar la herramienta “Crear imágenes” y seleccionar el modo “Razonamiento” en el menú de modelos disponibles.
Desde allí, el usuario puede escribir una instrucción para que la IA genere una imagen desde cero o cargar una fotografía para transformarla. Google advierte que las cuentas gratuitas cuentan con un número limitado de usos del modelo avanzado Gemini 3 Pro, aunque no especifica exactamente cuántos. Cuando se alcanza ese límite, es posible seguir creando imágenes utilizando la versión estándar de Nano Banana.