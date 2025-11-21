Suscribirse

Gratis se puede utilizar el creador de imágenes con IA más potente de Google: Nano Banana Pro

Google permitió acceder sin costo a Nano Banana Pro, su renovado generador visual impulsado por Gemini 3 Pro.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 11:30 p. m.
Nano Banana Pro debutó como el modelo que mejor combina ilustraciones y tipografías dentro de una misma imagen.
La compañía abrió al público su herramienta más completa para crear imágenes con texto integrado y mayor precisión. (imagen de referencia generada con Nano Banana Pro) | Foto: Generada con Gemini IA - Nano Banana Pro

No pasó mucho tiempo desde que Bing presentó su modelo MAI-Image-1, conocido por crear imágenes con un alto nivel de realismo, ahora, Google volvió a mover las fichas en la carrera por la inteligencia artificial visual. La compañía presentó Nano Banana Pro, una renovación profunda de su creador de imágenes, que ahora funciona gracias a la potencia de Gemini 3 Pro, su motor más sofisticado.

Un salto en creación visual con texto integrado

“Genera imágenes más precisas y con mayor contexto basadas en un razonamiento avanzado, conocimiento del mundo e información en tiempo real”, señala en un comunicado Google.

La nueva versión de Nano Banana Pro llega con una particularidad que Google destaca con fuerza, su capacidad para producir imágenes donde el texto aparece integrado con claridad y sin errores.

Según la empresa, el modelo puede manejar desde frases breves hasta bloques más largos, adaptando fuentes, caligrafías y texturas directamente dentro de la imagen.

Google destacó que la herramienta permite trabajar tanto con prompts como con imágenes cargadas por el usuario.
El nuevo modelo ofrece la posibilidad de generar contenido visual en varios idiomas gracias al razonamiento multilingüe. (imagen generada con Nano Banana Pro) | Foto: Generada con Gemini IA - Nano Banana Pro

Este avance se apoya en las capacidades de interpretación del propio Gemini 3 Pro, que ahora comprende mejor matices, idiomas y contextos.

Gracias a ello, es posible generar carteles, maquetas o piezas en distintos idiomas, facilitando desde tareas creativas hasta la personalización de contenido para distintas audiencias.

Contexto: Google presentó Gemini 3; estas son sus principales características

Cómo acceder a Nano Banana Pro sin pagar

Probar este sistema no requiere más que ingresar a la aplicación de Gemini, ya sea desde el navegador o desde el teléfono. Una vez dentro, basta con buscar la herramienta “Crear imágenes” y seleccionar el modo “Razonamiento” en el menú de modelos disponibles.

El proceso inicia en la aplicación de Gemini, donde basta elegir el modelo adecuado para comenzar a producir imágenes con IA.
La herramienta permite generar ilustraciones desde una instrucción escrita o transformar fotos cargadas, todo desde la plataforma de Gemini. | Foto: Nano Banana Pro

Desde allí, el usuario puede escribir una instrucción para que la IA genere una imagen desde cero o cargar una fotografía para transformarla. Google advierte que las cuentas gratuitas cuentan con un número limitado de usos del modelo avanzado Gemini 3 Pro, aunque no especifica exactamente cuántos. Cuando se alcanza ese límite, es posible seguir creando imágenes utilizando la versión estándar de Nano Banana.

