IA Google: así puede hacer su foto “polaroid” con su artista o futbolista favorito

Con Gemini puede editar una foto suya y añadir diferentes personajes famosos en menos de 5 minutos.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 10:54 p. m.
Crear foto con artista favorito en Gemini.
SEMANA realizó el paso a paso sobre la tendencia en redes de crear una foto con el artista o jugador favorito. | Foto: Gemini IA - SEMANA

La programación de “Nano Banana” de Gemini se esta saliendo de las manos, pues nuevas tendencias están apareciendo, desde arreglar una foto antigua hasta la popular tendencia de hacer su fotografía en una figura de Bandai.

Esta vez, las redes sociales se están inundando con una ola de fotos editadas con Gemini, las cuales hacen que cualquier persona pueda aparecer en una fotografía instantánea junto a su artista favorito y SEMANA ha hecho el paso a paso para que pueda crear una propia rápidamente.

Cómo crear su propia foto con el artista que más le gusta

La tendencia toma diferentes maneras de presentar fotografías, la mayoría están abrazados con sus artistas favoritos, pues guardar un recuerdo de este tipo es increíble, aunque no es real, es algo que con IA se puede recrear y editar de diferentes maneras, por supuesto, haciendo un uso responsable de la herramienta.

Para comenzar debe tener una cuenta de Google e ingresar al portal de Gemini, por supuesto si tiene la app en el celular también podrá hacerla desde allí.

Una vez entré a Gemini con su cuenta, deberá tener listas dos fotos, las cuales la primera será una foto suya y la otra será del artista con el que desea aparecer, esto porque la IA debe alimentarse de la imagen que va a editar.

Creando foto con artista favorito en Gemini
Tenga en cuenta que esta imagen la puede descargar y en la parte inferior tendrá la marca de agua de Gemini. | Foto: Gemini IA - SEMANA

Una vez descargadas se deberán adjuntar en el chat, presionando el icono con forma de clip o si esta en computador simplemente puede arrastrar las fotos.

Cuando las fotos estén adjuntadas deberá escribir el siguiente promt:

  • “Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto ni una propiedad explícita. La foto debe estar ligeramente desenfocada y con una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con los tres abrazándose como amigos”.
Contexto: Paso a paso: así puede editar sus fotos con “Nano Banana” el nuevo modelo de Gemini, sin tener que pagar suscripción

En esta ocasión se modificó la parte de “Con los tres abrazándose como amigos”, pues en esta parte usted decide como desea que aparezca la fotografía, si es con solo un artista puede decir si la mujer abrazando al hombre o viceversa, si están riendo, gritando o demás.

Es importante tener en cuenta que si no le gusta la imagen generada por la IA no debe estresarse, debajo de la imagen generada puede escribirle de nuevo a Gemini para que haga otra edición, por ejemplo, si no le gustó el fondo, puede pedir que lo cambie por algo más a su gusto.

