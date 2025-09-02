Restaure las fotos antiguas que tiene guardadas a formato digital con alta calidad; solo toma 2 minutos

La inteligencia artificial siempre trae nuevas actualizaciones que abarcan mejoras en texto, pero también en imagen y con ello.

Recientemente, Google ha añadido una nueva programación en Gemini IA, la cual tiene como nombre “Nano Banana”, la cual tiene como función mejorar la edición de imágenes con alta calidad.

Semana examina a “Nano Banana” de Gemini

“Nano Banana” ha sido un proyecto de tiempo, sin embargo, ha logrado consolidarse en Google con una alta capacidad para editar imágenes, en donde permite cambiar fondos, quitar personas, añadir objetos, como también poder restaurar fotos antiguas.

Gemini IA puede funcionar con prácticamente cualquier foto, pero tenga en cuenta la posición de la foto. | Foto: Getty Images

Lo interesante es realizar el ejemplo con esas fotos antiguas que la mayoría de personas tiene guardadas, que son en sepia y están arrugadas por el tiempo.

Revisando las nuevas capacidades de “Nano Banana”, Semana ha hecho la prueba con el Gemini para restaurar fotos antiguas, principalmente con las fotos que pueden tener fácilmente más de 50 años, algo que más de retro es nostálgico, ideal para recordar momentos.

Cómo restaurar sus fotos antiguas, paso a paso

La función permite restaurar la imagen con los parámetros que desee y que por supuesto tenga en mente, sin embargo, una opción muy general para realizar que se utilizó en la prueba por Semana es señalar el promt:

“Restaura la foto y también los tonos, como si hubiera sido tomada con una cámara profesional actual”

Es importante señalar si algo además de la foto quiere que se restaure, sin embargo, el promt que indique será más efectivo por "Nano Banana". | Foto: Gemini IA - Semana

Es una forma fácil de restaurar con los colores y tonalidades que se espera en una fotografía digital actual, asimismo tenga en cuenta que puede continuar realizando ediciones en caso de que alguna de la respuesta no le guste.

Ahora el paso a paso en caso de que no haya experimentado con Gemini IA para editar una foto:

Ingrese a Gemini IA, lo ideal es contar con una cuenta para así preservar el historial en caso de necesitar la foto en una próxima ocasión.

Ahora se debe adjuntar la imagen que desea restaurar, lo ideal es que si la tiene en físico, tómele una foto que se vea bien, t enga en cuenta que el ángulo en que suba la foto puede ser la misma en que Gemini la presenté después.

Una vez cargada la foto, escriba el promt que señalamos en la parte de arriba.

Espere un momento mientras la genera, esto puede durar máximo 2 minutos en algunos casos, en la mayoría son segundos.

Listo ya tiene la foto restaurada, no olvide que estas fotos restauradas tendrán en la parte inferior derecha la marca de Gemini, la cual funciona para enseñar obviamente donde se realizó, pero también de que se trata de una imagen modificada por la IA.