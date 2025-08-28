Recientemente Google, para su inteligencia artificial Gemini ha estrenado un nuevo modelo que se llama “Nano Banana” el cual mejoró considerablemente la edición de imágenes, lo mejor es que es totalmente gratis, es decir, no tiene que pagar para utilizar esta edición.

Qué es “Nano Banana”

Primero se tiene que saber que “Nano Banana” no es una aplicación ni tampoco una función complicada que deba seleccionar para que funcione, no. Esto es algo que viene integrado en Gemini, es decir, le programaron a la IA esto para mejorar la edición de imágenes.

Se trata de una función integrada en Gemini que permite transformar fotografías con precisión y sin necesidad de aplicaciones externas. | Foto: Getty Images/Image Source

Algo que impresiona es que a diferencia de otras IA que cambian otras cosas al momento de pedir la edición de una parte especifica, con “Nano Banana” no es así, en las pruebas realizadas por SEMANA, la IA únicamente cambió y editó lo solicitado, es decir, excelente servicio por esa parte.

Paso a paso para editar su foto con Gemini y el nuevo “Nano Banana”

Primero, básico e importante, debe tener cuenta en Google (lo cual casi todos tienen) y asimismo debe tener la cuenta abierta en Gemini para así acceder al chat.

Una vez en el chat, deberá adjuntar una foto o imagen que desea editar, lo curioso es que con las fotos la edición es mucha más impactante porque puede lograr diferentes resultados curiosos.

La prueba que SEMANA realizó fue a través de la versión de escritorio, es decir, desde computador en la página de Gemini, pero también es posible desde la aplicación en el celular.

Edición de Semana, se le solicitó a Gemini que la persona estuviese en una montaña rusa con más personas. | Foto: Semana - Gemini

Una vez ya esté en el chat, debe adjuntar la imagen, puede hacerlo en el pequeño logo ‘+’ y luego en donde dice, 'subir archivos’.

Allí se abrirá la galería y podrá seleccionar la foto que desea editar, elíjala y la IA una vez esté cargada, le dará la opción de que comente que desea hacer con ella.

Allí es donde entra el juego, esto se llama ‘promt’, es la indicación que uno le da la IA sobre que necesita hacer con esa foto que esta compartiendo y fácilmente le puede pedir cosas como:

Volver la foto blanco y negro, sepia, dibujo, anime, entre otras

Eliminar o remover objetos o personas de la foto

Cambiar el color de cosas en especifico

Añadir objetos, personas, animales entre otros

Cambiar el lugar de la foto

Cambiar la ropa de las personas

Rediseñar lugares

Restaurar fotos antiguas

Mezclar imagenes

Mezclar partes de anime en una foto normal

Mezclar personajes de series con personajes animados

Igualmente en las pruebas generadas por SEMANA, algunas fueron rápidas, otras se demoraron y otras tocó volver a repetirle a la Gemini que enseñara la imagen porque simplemente decía “¡Claro que sí! Aquí tienes la foto..." y no enseñaba nada.

Igualmente si los resultados no son los esperados, se puede volver a editar el fondo o los elementos que no sean de gusto y estará resuelto, solamente escriba lo que desea cambiar sin salir del chat y listo en menos de un minuto estará la imagen.

Google presentó “Nano Banana”, integrado en Gemini para editar fotos gratis. | Foto: Imagen editada con Gemini IA

Estas imágenes se pueden descargar y en la mayoría de los casos incluyen la pequeña estrella de referencia al logo de Gemini y por supuesto de que se trata de una generación de inteligencia artificial.

Google’s new image model Nano-Banana 🍌 is straight up magic.

Erase people, change clothes, fix lighting, in milliseconds, on your phone. Feels less like software, more like sorcery. pic.twitter.com/SNUWm6ByIX — VraserX e/acc (@VraserX) August 20, 2025

Este tipo de herramienta, fácil de utilizar para cualquier persona podría llegar a representar una competencia fuerte para diferentes herramientas de edición, incluso expertos en IA han comentado que ya “no se necesita Photoshop”.