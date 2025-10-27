Si perdió un video reel interesante y no pudo volver a encontrarlo, Instagram ya tiene la solución definitiva

Durante mucho tiempo, uno de los mayores dolores de cabeza para quienes usan Instagram era perder un video que había llamado la atención y no poder volver a encontrarlo, solo bastaba deslizar por error o salir de la aplicación para que ese contenido desapareciera para siempre.

Esa situación de acuerdo con Meta llegó a su fin, la plataforma estrenó una herramienta que almacena todos los reels vistos, creando un historial permanente de reproducciones.

Encontrar el historial del video perdido de Instagram

Para utilizar esta herramienta, debe tener la versión más reciente de la app descargada desde la tienda oficial del dispositivo, con ello se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir Instagram en el celular.

Vaya a su perfil, que se encuentra en la imagen del perfil ubicada en la esquina inferior derecha.

Presionar el ícono de tres líneas (menú hamburguesa) que aparece en la parte superior del perfil.

Seleccionar la opción ‘Configuración’ y luego en ‘actividad’.

Entrar en el apartado “Ver tu historial”.

Paso a paso para ver los reels vistos en Instagram. | Foto: SEMANA - Instagram

En esa sección se mostrará la lista completa de los reels visualizados. Desde este listado será posible reproducirlos nuevamente, guardarlos para futura referencia o compartirlos con otros contactos.

La función por fin en Instagram, ya estaba en otras apps

Hasta ahora, Instagram solo ofrecía acceso a publicaciones guardadas o marcadas con “me gusta”, los videos vistos al pasar por el feed no quedaban registrados en ninguna parte como por ejemplo ya lo tenía TikTok, esto ponía a los usuarios en desventaja frente a otras redes que ya ofrecían historiales más completos.

Ya es posible encontrar videos vistos sin necesidad de haberlos guardado. | Foto: 123RF

La nueva función se encuentra dentro del apartado llamado “Tu actividad”, desde el menú de ajustes, allí se despliega un historial con todos los reels que se han reproducido en la cuenta, incluso si no fueron guardados ni comentados.

Además, cuenta con una opción en la parte de arriba en donde se pueden aplicar filtros por fecha, creador o relevancia, lo que facilita encontrar un video específico con rapidez.

Esta función comenzó desde el 24 de septiembre de 2025 y al parecer de momento conservará la información a largo plazo, es decir, no se eliminará automáticamente después de cierto tiempo.

Herramienta que ya tenía la competencia

Aunque esta herramienta no es una idea completamente nueva, representa un paso importante para Instagram en su esfuerzo por mantenerse competitivo frente a plataformas como TikTok o YouTube Shorts.