¿Qué selecciones del Grupo A tienen más probabilidades de avanzar en el Mundial 2026? Google lanza su predicción

Estos primeros meses de 2026 han estado marcados por importantes acontecimientos a nivel mundial. Sin embargo, uno de los eventos que promete dejar huella en la historia y captar la atención de millones de personas es el Mundial de Fútbol, cuya inauguración se llevó a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de México.

Pilas con usar estas aplicaciones para ver los partidos del Mundial 2026: expertos lanzan advertencia

La ceremonia de apertura contó con la participación de reconocidos artistas latinoamericanos como J Balvin, Ryan Castro, Maná, Belinda y Shakira, quienes, al ritmo de la música, dieron inicio a una de las competiciones deportivas más importantes del planeta.

Esta edición del torneo será histórica, ya que por primera vez tres países comparten la organización del campeonato. México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de una Copa del Mundo en la que 48 selecciones buscarán quedarse con el codiciado trofeo.

Tras la presentación de Shakira, quien cerró el espectáculo interpretando su nueva canción ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy, se disputó el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El combinado mexicano se impuso con autoridad por 2-0, comenzando con pie derecho su participación en el certamen.

La selección mexicana derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural. Foto: Getty Images

Como suele ocurrir en este tipo de competencias, el entusiasmo de los aficionados ha despertado la curiosidad sobre cuáles selecciones tienen mayores posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Aunque es imposible predecir con exactitud los resultados, herramientas de inteligencia artificial son utilizadas para analizar estadísticas, rendimiento reciente y otros factores que permiten elaborar proyecciones. No obstante, estos cálculos no garantizan ningún desenlace y deben interpretarse únicamente como estimaciones.

En ese contexto, SEMANA consultó a Gemini sobre cuáles equipos del Grupo A tendrían mayores opciones de clasificarse a la siguiente ronda. Según el análisis realizado por la herramienta de inteligencia artificial de Google, México aparece como uno de los principales candidatos, tanto por su condición de anfitrión como por la victoria conseguida frente a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Azteca.

La inteligencia artificial Gemini analizó el Grupo A del Mundial 2026 y señaló a México y Corea del Sur como las selecciones con mayores probabilidades de avanzar. Foto: Photothek via Getty Images

La segunda selección con mayores probabilidades de avanzar sería Corea del Sur, que llega con ventaja sobre la República Checa tras imponerse por 2-1 en su más reciente encuentro, un resultado que lo deja bien posicionado dentro del grupo.

A pesar de que las predicciones y los análisis basados en inteligencia artificial ofrecen una referencia sobre qué equipos parten con mejores opciones, en el fútbol no existen certezas. Por ello, será necesario esperar el desarrollo del torneo para conocer cuáles selecciones logran confirmar en la cancha las expectativas generadas antes de cada partido.