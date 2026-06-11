Ni Magis TV ni Xuper TV: estas son las plataformas legales y seguras para ver gratis los partidos del Mundial 2026

El crecimiento de aplicaciones como Magis TV y Xuper TV ha generado preocupación entre los expertos en ciberseguridad. Aunque estas plataformas han ganado popularidad por ofrecer acceso a una amplia variedad de contenidos, numerosos informes advierten sobre posibles irregularidades relacionadas con la distribución de material sin las licencias correspondientes.

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Además de los cuestionamientos legales, expertos señalaron que la instalación de este tipo de aplicaciones podría exponer a los usuarios a diversos riesgos digitales. Entre ellos se encuentran la descarga involuntaria de programas maliciosos, la aparición de publicidad fraudulenta y la posibilidad de que ciberdelincuentes obtengan acceso a información almacenada en dispositivos como celulares, tabletas o televisores conectados a internet.

Ante la expectativa que genera el Mundial 2026, cuyo partido inaugural se disputará este jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, llaman la atención las alternativas oficiales para seguir la competencia más importante. Las plataformas autorizadas permiten disfrutar de los encuentros desde cualquier dispositivo, ofreciendo una experiencia más segura y protegiendo tanto la privacidad como los datos personales de los aficionados.

Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

Estas son las aplicaciones para ver el Mundial 2026

En Colombia, los aficionados al fútbol cuentan con varias opciones oficiales para seguir el Mundial 2026 desde diferentes dispositivos. La plataforma DGO, de DirecTV, destaca por ofrecer acceso a la totalidad de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en una de las alternativas más completas para quienes desean seguir cada encuentro desde el inicio hasta la final.

Por su parte, la plataforma Win Play, de Win Sports, ampliará su cobertura para esta edición del campeonato, permitiendo a los usuarios disfrutar de un número considerable de partidos. Asimismo, los suscriptores del plan Premium de Disney+ podrán acceder a 30 encuentros, incluyendo compromisos de la fase de grupos y varias rondas eliminatorias.

Las aplicaciones fuera de las tiendas oficiales no siempre pasan por procesos de verificación de seguridad. Foto: Getty Images

Las opciones gratuitas también tendrán un papel importante durante la competencia. Tanto Caracol Televisión como RCN Televisión ofrecerán los partidos transmitidos por señal abierta a través de sus plataformas digitales Caracol Play y RCN. Además, sus canales oficiales en YouTube compartirán 35 encuentros relacionados con el torneo, de los cuales 10 podrán verse en vivo y sin costo, incluyendo el partido inaugural, varios compromisos de la Selección Colombia y la gran final del campeonato.

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Una última alternativa es Paramount+, que gracias a su alianza con DSPORTS en varios países de la región, entre ellos Colombia y Perú, permite a sus suscriptores acceder a la transmisión en vivo de todos los partidos del torneo directamente desde su catálogo de contenidos.