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Adiós a Xuper y Magis TV: estas son las alternativas seguras para ver películas y series gratis sin exponerse a estafas ni virus

Existen opciones gratuitas y confiables que permiten acceder a entretenimiento sin comprometer la seguridad de los dispositivos.

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Redacción Tecnología
22 de marzo de 2026, 8:39 p. m.
La preocupación por fallos de seguridad impulsó a expertos a resaltar una plataforma gratuita y verificada.
La preocupación por fallos de seguridad impulsó a expertos a resaltar una plataforma gratuita y verificada. Foto: Getty Images / magistvapk / thexupertv

El auge de plataformas como Magis TV y Xuper TV suele venir acompañado de múltiples alertas sobre su funcionamiento.

Diversos reportes advierten sobre la posible ilegalidad en la distribución de contenidos, así como fallas de seguridad que podrían facilitar la instalación de software malicioso y la exposición a estafas.

Estas vulnerabilidades pondrían en riesgo la información personal de quienes descargan estas aplicaciones en celulares o televisores inteligentes, como Smart TV.

Sin embargo, expertos destacaron la existencia de opciones gratuitas y confiables que permiten acceder a entretenimiento sin comprometer la seguridad.

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La popularidad de Xuper TV crece pese a las advertencias sobre su carácter ilegal.
Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

Ante el cierre de estos servicios que representan una amenaza directa para los usuarios, al exponer tanto datos personales como información financiera a posibles fraudes, disfrutar de contenido digital sin poner en riesgo los dispositivos ni la privacidad es clave para no comprometer la integridad de los dispositivos.

¿Cuáles son las alternativas gratuitas para ver películas y series?

Entre las alternativas más confiables para ver contenido sin pagar ni exponerse a riesgos destacan YouTube y Pluto TV.

Ambas opciones permiten disfrutar de películas y series sin necesidad de registrar datos bancarios ni crear cuentas, lo que reduce considerablemente los riesgos de seguridad y protege la privacidad del usuario.

Revise de inmediato si descargó esta aplicación en su celular y elimínela cuanto antes: podría ser víctima de estafas y fraudes

En el caso de YouTube, la plataforma ofrece un catálogo variado que incluye cine de dominio público, documentales y producciones disponibles en canales verificados.

Además, incorpora funciones como subtítulos, controles parentales y una interfaz adaptable tanto a dispositivos móviles como a computadores.

Por su parte, Pluto TV cuenta con una programación amplia que combina contenido en vivo y bajo demanda, financiado a través de anuncios. Su acceso es completamente gratuito y no exige compartir información personal sensible, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan entretenimiento sin complicaciones.

Al operar de forma legítima y sin archivos desconocidos, Pluto TV fue destacada como una alternativa segura.
Pluto TV ganó respaldo de expertos gracias a sus licencias oficiales y el soporte de Paramount Global. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Otra opción para las personas que quieren seguir pagando por estrenos recientes o catálogos más completos son los servicios de suscripción como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV+, que ofrecen una experiencia más robusta.

Estas plataformas garantizan altos niveles de seguridad, controles parentales y políticas claras para la protección de los datos personales.

Estos servicios permiten descargar contenido, alquilar o comprar títulos específicos y organizar listas personalizadas. Al estar respaldados por compañías reconocidas, cuentan con sistemas de actualización constante y monitoreo que ayudan a prevenir fraudes o accesos no autorizados, haciendo del pago mensual una inversión segura para acceder a contenido legal y de calidad.

Este es el impacto de las redes sociales en la salud y el bienestar de los jóvenes: “Una tendencia que merece atención”

Además, los expertos en seguridad informática como la compañía ESET recomiendan evitar descargas desde páginas externas e instalar únicamente aplicaciones verificadas en tiendas oficiales y revisar cuidadosamente los permisos que solicita cualquier plataforma antes de permitir su instalación.