¿Para qué sirve cada puerto HDMI del televisor? El truco para mejorar la calidad de la imagen y el sonido de su Smart TV

Una de las características más importantes de los televisores inteligentes son los puertos HDMI, aunque en muchas ocasiones suelen pasar desapercibidos. Estos conectores permiten enlazar diferentes dispositivos mediante un solo cable, facilitando la transmisión de imagen y sonido con buena calidad.

El puerto HDMI especial que oculta su televisor, ¿Para qué sirve y cómo sacarle provecho?

Aunque a simple vista todos los puertos HDMI de un televisor parecen iguales, cada uno puede cumplir una función diferente. Por eso, conectar un dispositivo en la entrada equivocada puede impedir que algunas funciones trabajen correctamente. Ante esto, es importante saber identificar las etiquetas que aparecen junto a cada puerto para aprovechar mejor las capacidades del televisor y evitar inconvenientes.

La principal ventaja de los cables HDMI es que facilitan la instalación de los equipos y reduce la cantidad de conexiones necesarias. Además, son compatibles con distintas calidades de imagen, desde alta definición hasta contenido en 4K, según información del sitio web PCcomponentes.

Este puerto HDMI es muy poco conocido por los usuarios. Foto: Getty Images

¿Para qué sirve cada puerto HDMI?

En el caso del puerto HDMI estándar suele ser usado por la mayoría de las personas para conectar dispositivos al televisor. A través de esta entrada se pueden enlazar consolas de videojuegos, computadores portátiles, reproductores multimedia o decodificadores, permitiendo que el contenido se reproduzca directamente en la pantalla con imagen y sonido mediante un solo cable.

Por otro lado, el puerto HDMI ARC incorpora una función adicional pensada para mejorar el audio. En lugar de limitarse a recibir la señal de otros dispositivos, también puede enviar el sonido del televisor hacia una barra de sonido o un sistema de cine en casa. Esto evita el uso de cables adicionales y hace más sencilla la conexión de equipos de audio externos, ofreciendo una experiencia de entretenimiento más cómoda y envolvente.

En el caso del puerto HDMI estándar suele ser usado por la mayoría de las personas para conectar dispositivos al televisor. Foto: Getty Images/iStockphoto

La tecnología eARC representa una evolución del sistema HDMI ARC y está diseñada para ofrecer una mejor experiencia de sonido. Su principal función es enviar el audio del televisor hacia una barra de sonido o un sistema de cine en casa utilizando el mismo cable HDMI, incluso cuando el contenido proviene de plataformas de streaming, televisión por cable, satélite u otros dispositivos conectados al televisor.

La principal ventaja de eARC es que permite transmitir audio con una calidad superior y es compatible con formatos de sonido más avanzados. Esto resulta especialmente útil para quienes cuentan con equipos de audio modernos y desean disfrutar de un sonido más nítido e inmersivo al ver películas, series o eventos deportivos desde su hogar.

Los puertos HDMI del televisor son clave para la transmisión de contenido de calidad. Foto: Getty Images

¿Con qué dispositivos son compatibles los cables HDMI?

De acuerdo con PCcomponentes, los televisores modernos incluyen al menos una de estas conexiones, mientras que los modelos más recientes, como 2.0 y 2.1, suelen incorporar versiones más avanzadas que ofrecen un mejor desempeño. De igual forma, muchos monitores para computador también cuentan con puertos HDMI, entre los más comunes son los tipos 1.4 y 2.0, facilitando la conexión sin necesidad de adaptadores.

¿Adiós al HDMI? La nueva tecnología que podría reemplazar este cable y permitir conectar pantallas sin perder calidad

Esta tecnología también es habitual en reproductores de Blu-ray y DVD, donde permite conectar el equipo al televisor de forma rápida y transmitir imagen y sonido mediante un solo cable. Las consolas de videojuegos también dependen de este tipo de conexión para ofrecer una experiencia de juego con buena calidad visual y de audio.

Los computadores de escritorio, los portátiles y los receptores de audio y video también incorporan puertos HDMI para simplificar la conexión entre distintos equipos. Gracias a ello, los usuarios pueden compartir contenido en pantallas más grandes, crear sistemas de entretenimiento en casa o conectar varios dispositivos de manera práctica.