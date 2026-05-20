¿Adiós al HDMI? La nueva tecnología que podría reemplazar este cable y permitir conectar pantallas sin perder calidad

Desde comienzos de los años 2000, el cable HDMI se convirtió en uno de los sistemas más utilizados para conectar dispositivos electrónicos gracias a su capacidad de transmitir audio y video de alta calidad mediante una sola conexión. Esta tecnología reemplazó progresivamente antiguos formatos analógicos como RCA, VGA y S-Video, que requerían múltiples cables y ofrecían una calidad inferior frente a las nuevas exigencias de imagen en alta definición.

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Con el paso de los años, el HDMI evolucionó hasta convertirse en un estándar presente en televisores, consolas de videojuegos, computadores y reproductores multimedia en millones de hogares. Desde su aparición en 2002, diferentes fabricantes impulsaron mejoras constantes en su rendimiento y funciones.

Durante el Consumer Electronics Show (CES), una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el HDMI Forum presentó oficialmente la nueva versión HDMI 2.2, una actualización que promete llevar la transmisión de datos a otro nivel. Este estándar ofrecería velocidades de hasta 96 Gbps, permitiendo el manejo de contenidos de altísima calidad, incluyendo video en 4K a 480 cuadros por segundo y resoluciones de hasta 12K a 120 fps.

Esta tecnología podría reemplazar estos cables HDMI. Foto: Getty Images

Aunque la tecnología ya fue anunciada, faltan algunos años antes de que lleguen al mercado cables y dispositivos totalmente compatibles con esta nueva generación. Mientras tanto, el tradicional sistema por cable comienza a enfrentar una creciente competencia por parte de las conexiones inalámbricas, capaces de transmitir señales de alta resolución sin pérdida de calidad y a distancias superiores a los 30 metros.

Entre las alternativas que buscan reemplazar las conexiones tradicionales por cable, una de las más relevantes es la tecnología Wi-Fi Direct. Este sistema permite crear una conexión directa entre dos dispositivos, como un celular y un televisor, sin depender de routers, redes domésticas o programas adicionales. Gracias a este enlace exclusivo, es posible transmitir contenido multimedia con mayor estabilidad y velocidad.

El nuevo estándar HDMI 2.2 ofrece mejoras significativas en el rendimiento y la calidad de la experiencia multimedia. Foto: Getty Images

Según información compartida por HP, el funcionamiento de Wi-Fi Direct es similar al de Bluetooth, ya que establece una comunicación directa entre equipos cercanos. Sin embargo, ofrece un mayor ancho de banda, facilitando el envío de archivos pesados y la reproducción de video en alta resolución sin necesidad de cables físicos.

A partir de esta tecnología surgieron herramientas como Miracast, utilizada para duplicar la pantalla de teléfonos, tabletas y computadores en televisores o monitores compatibles. De acuerdo con Microsoft, este estándar permite compartir contenido de manera inalámbrica mediante una conexión directa entre ambos dispositivos, eliminando la necesidad de adaptadores o conexiones HDMI tradicionales.

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¿Sería el fin para los cables HDMI?

A pesar del crecimiento de las tecnologías inalámbricas, el cable HDMI continúa siendo la opción preferida en escenarios donde la velocidad de respuesta resulta fundamental. Uno de sus principales beneficios es la baja latencia, es decir, el mínimo retraso entre la señal emitida por un dispositivo y la imagen que aparece en la pantalla, una característica valorada en videojuegos y edición profesional de video.

Gracias a su conexión física directa, el HDMI ofrece una transmisión más estable y precisa que muchas alternativas inalámbricas. Por esta razón, jugadores de consolas y creadores audiovisuales siguen dependiendo de este sistema, ya que incluso pequeños retrasos pueden afectar la experiencia o el rendimiento.