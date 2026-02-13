Tecnología

Nunca conecte este tipo de cables a su televisor porque podría tener una experiencia desastrosa al utilizarlo

Es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones para garantizar una experiencia de visualización fluida, nítida y confiable, optimizando tanto la imagen como el sonido del televisor.

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 1:24 p. m.
No todos los cables son aptos para los televisores modernos.
No todos los cables son aptos para los televisores modernos. Foto: Getty Images

Los televisores han evolucionado significativamente en los últimos años, ofreciendo una experiencia de uso más completa y funciones avanzadas para disfrutar del contenido. Hoy en día, estos dispositivos no dependen únicamente de la señal por cable, sino que también se conectan a internet, lo que permite el uso de diversas aplicaciones.

Conocidos como Smart TV, estos equipos están disponibles en múltiples modelos y tamaños, adaptándose a las necesidades de cada usuario. Además, cuentan con varios puertos que facilitan distintas conexiones. Uno de los más importantes es el puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface), ampliamente utilizado en los televisores modernos. Este puerto transmite audio y video en alta definición mediante un solo cable, simplificando las conexiones y mejorando la calidad de imagen.

En muchos casos, los inconvenientes se pueden resolver con acciones simples.
En muchos casos, los inconvenientes se pueden resolver con acciones simples. Foto: Getty Images

El HDMI se utiliza para conectar consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, decodificadores y computadores. Muchos televisores incluyen varios puertos de este tipo, porque resultan esenciales para la mayoría de los dispositivos actuales. Gracias a esta entrada, los usuarios pueden reproducir fotos, música y videos directamente, sin necesidad de equipos adicionales.

Sin embargo, es importante tener cuidado al usar cables HDMI antiguos o de baja calidad. Según adslzone.net, estos cables no soportan resoluciones 4K ni los niveles de color y detalle requeridos por los formatos más recientes, lo que puede limitar el rendimiento de un televisor moderno. Lo ideal es utilizar el cable incluido con el equipo o, si no se incluye, optar por un cable compatible con 4K HDR, como un Premium High Speed, o un UHS HDMI para la máxima calidad.

Al adquirir una Smart TV, es común notar pequeños fallos de imagen, como parpadeos o defectos leves. Aunque puedan parecer problemas de la pantalla, a menudo se deben a la calidad del cable, interferencias de redes wifi o conectores deteriorados. Cambiar a un cable HDMI de buena calidad puede mejorar significativamente la experiencia de uso.

Los cables HDMI son muy usados para conectar varios dispositivos a un SmartTV.
El puerto HDMI es un estándar muy usado SmartTV y varios dispositivos electrónicos. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Aunque no representan un riesgo grave, los conectores antiguos y deteriorados pueden sobrecalentarse o provocar fallos en la señal. En cambio, los modelos más recientes están fabricados con materiales de mayor calidad y cumplen con estándares de certificación que aseguran una transmisión más estable y segura.

Además, si bien un conector antiguo puede ser suficiente para señales básicas, para aprovechar al máximo un televisor moderno y garantizar la mejor calidad de imagen y sonido, se recomienda utilizar aquellos compatibles con las últimas versiones del estándar. Esto permite una experiencia más fluida, nítida y confiable.

