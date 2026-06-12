No es su celular ni su conexión a internet: Meta presenta una caída global y reportan fallas en Instagram y Facebook

Tanto Facebook como Instagram estarían registrando problemas para funcionar con normalidad.

De acuerdo con los datos publicados en la plataforma de monitoreo de fallas, Downdetector, Facebook comenzó a reportar incidencias desde las primeras horas de la mañana. La mayoría de los usuarios afectados señalaron problemas en la aplicación móvil (52 %), seguidos de dificultades para iniciar sesión (26 %) y fallas en el sitio web (19 %).

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Por su parte, Instagram también estaría presentando inconvenientes. Según los reportes de los usuarios, las principales fallas se concentran en la aplicación móvil (64 %), seguidas de problemas de conexión con el servidor (18 %) y dificultades para iniciar sesión (13 %). Los reportes comenzaron alrededor de las 8:00 de la mañana y fueron aumentando con el paso de los minutos.

Ante la situación, muchos usuarios recurrieron a otras plataformas, como X, para verificar si los problemas estaban relacionados con su conexión a internet o si se trataba de una caída generalizada del servicio. Sin embargo, los reportes indican que las fallas no se limitarían a Colombia, sino que también estarían afectando a usuarios en otros países.

Facebook e Instagram presentan fallas este 12 de junio. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Frente a esta situación, Andy Stone, vicepresidente de Comunicaciones de Meta, se pronunció a través de X y aseguró: “Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando para solucionar la situación”.

¿Cómo verificar si Facebook o Instagram se cayeron?

Una de las formas más rápidas de confirmar una caída en estas plataformas es consultar sitios especializados que recopilan reportes de usuarios en tiempo real, como Downdetector. Estas herramientas muestran gráficos con el volumen de incidencias registradas y permiten identificar si otras personas están experimentando problemas similares.

Si se observa un incremento repentino en los reportes, es probable que la falla sea generalizada y no esté relacionada con la conexión a internet o con el dispositivo del usuario.

Los errores afectan distintas funciones de las aplicaciones. Foto: Getty Images

Además, las compañías tecnológicas suelen informar sobre interrupciones importantes a través de sus canales oficiales o páginas de soporte. En algunos casos, también ofrecen actualizaciones sobre las medidas que están implementando para restablecer el servicio.

Por el momento, se espera que los inconvenientes sean temporales y que puedan resolverse en las próximas horas, permitiendo que los usuarios vuelvan a acceder a sus cuentas con total normalidad.