Meta revoluciona Edits: así funciona la nueva inteligencia artificial que le dice qué publicar y cuándo hacerlo

Meta ha adelantado las próximas novedades que llegarán a Edits, entre las que destacan un nuevo asistente de Inteligencia Artificial (IA), una versión de escritorio y otras funciones que ya comienzan a estar disponibles para algunos usuarios, como la nueva pestaña Beta.

Ya puede saber cuántas veces vieron su historia en Instagram: solo debe activar esta función poco conocida

La aplicación de edición de videos verticales para dispositivos móviles de Meta fue lanzada el año pasado como una alternativa a CapCut, la app de edición de TikTok, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios que utilizan Instagram como plataforma principal para interactuar con sus seguidores.

En un evento exclusivo para creadores celebrado en Los Ángeles (Estados Unidos), la compañía dio a conocer más detalles sobre estas novedades. Allí destacó especialmente el nuevo asistente de IA que llegará próximamente a la aplicación, así como el desarrollo de una versión para escritorio.

Según informó TechCrunch, que tuvo acceso a la presentación, Meta también mostró otras funciones que ya están disponibles dentro de la plataforma.

En cuanto al asistente de IA, la compañía señaló que tendrá dos funciones principales. La primera será ofrecer un análisis más claro y detallado de las métricas de Instagram, permitiendo que los usuarios interactúen mediante lenguaje natural para comprender mejor qué contenidos funcionan y por qué.

Meta está reforzando su apuesta por Edits, su aplicación de edición de video vertical. Foto: Getty Images

La segunda función estará orientada a la generación de ideas para creadores, sugiriendo tipos de contenido que podrían tener mejor rendimiento. Esto incluye recomendaciones basadas en tendencias, como el uso de audios populares o formatos que estén ganando tracción.

Además del asistente de IA, Meta confirmó el próximo lanzamiento de una versión de escritorio de Edits, pensada para ofrecer mayor control y comodidad en procesos de edición más complejos, más allá del uso del smartphone.

Esta versión aprovechará las pantallas más grandes para facilitar tareas como cortar, unir o revisar ediciones desde una perspectiva más amplia, lo que mejora la precisión en comparación con la edición desde dispositivos móviles.

Meta prepara una gran actualización para ‘Edits’

Meta también detalló varias funciones que ya están siendo incorporadas a Edits. Una de ellas es la pestaña Beta, un espacio en el que creadores seleccionados podrán probar antes que nadie las nuevas herramientas en desarrollo.

La principal novedad será la incorporación de un asistente de Inteligencia Artificial. Foto: Getty Images

Otra novedad es la ampliación de las métricas disponibles, que ahora incluyen datos demográficos de la audiencia y las horas del día con mayor interacción. Esta información permitirá identificar los mejores momentos para publicar y maximizar el alcance y el engagement.

La aplicación también incorpora una mejora en la búsqueda dentro de la sección de inspiración, permitiendo filtrar términos específicos para detectar tendencias y referencias de otros creadores con mayor facilidad.

Finalmente, Meta introduce la función de Test A/B, ampliamente utilizada en marketing, que permite crear diferentes versiones de un mismo contenido para comparar su rendimiento antes de publicarlo.

*Con información de Europa Press