Nueva actualización de Gemini puso a temblar a los otros modelos IA: funciona incluso con la versión gratuita

Google ha dado un paso decisivo en la carrera tecnológica al habilitar capacidades que antes eran exclusivas para usuarios de pago. Ahora, con una cuenta gratuita, es posible acceder a funciones de razonamiento más avanzadas y precisas, ampliando el alcance de herramientas que hasta hace poco estaban reservadas para suscriptores.

Un extraño punto azul comenzará a aparecer en los celulares. ¿Qué hacer si lo encuentra en su teléfono?

Un cerebro más potente para problemas difíciles

La principal novedad es la llegada del modo de pensamiento “Avanzado” (también llamado “Extendido”) a la versión gratuita de Gemini. Esta función permite que la inteligencia artificial procese la información con mayor profundidad, lo que resulta especialmente útil para tareas que no pueden resolverse con una respuesta inmediata.

Es una herramienta particularmente valiosa en áreas que exigen un alto nivel de precisión, como la resolución de problemas matemáticos complejos, la programación o el análisis detallado de datos. En lugar de ofrecer una respuesta superficial, la IA dedica más tiempo al procesamiento de la información para estructurar mejor sus conclusiones.

La función está pensada para consultas que requieren razonamiento profundo y mayor precisión. Foto: NurPhoto via Getty Images

Uno de los mayores desafíos de las inteligencias artificiales son las denominadas “alucinaciones”, situaciones en las que el sistema inventa datos o presenta como cierta información que en realidad es falsa. Con esta nueva actualización, al activar el nivel de razonamiento avanzado, se busca reducir significativamente la probabilidad de que la IA incurra en este tipo de errores, ofreciendo respuestas más elaboradas y confiables.

Pasos para activar esta mejora

No es necesario realizar configuraciones complicadas ni instalar programas externos.

Los usuarios pueden acceder al nuevo nivel de razonamiento seleccionando “Avanzado” o “Extendido” en la configuración del modelo. Foto: Gemini

La función ya está integrada tanto en la versión web como en las aplicaciones para Android e iOS:

Abra Gemini en el dispositivo o navegador. Buscar el menú de modelos en la parte superior. En la sección de 'Nivel de pensamiento’, cambiar la opción de ‘Estándar’ a ‘Avanzado’ o “Extendido”.

Con este ajuste sencillo, el asistente dejará de responder de forma automática para pasar a un nivel de análisis mucho más inteligente y detallado.

El costo de pensar demasiado: los ‘tokens’

Aunque la función es gratuita, tiene un límite basado en el consumo de recursos internos del sistema. En tecnología, esto se mide mediante “tokens”, que pueden entenderse como el “combustible” o las unidades que utiliza la IA cada vez que procesa palabras o ideas.

Al usar el modo avanzado, Gemini consume este recurso mucho más rápido que en el modo estándar. Si un usuario agota su límite, es posible que deba esperar alrededor de cinco horas para que se renueve, o incluso más tiempo si se alcanza el tope semanal. Por ello, se recomienda utilizar el pensamiento avanzado solo para consultas que realmente lo requieran y mantener el modo rápido para tareas cotidianas.