Quizás usted hace parte de los millones de usuarios que reciben llamadas de spam a diario en su celular. Con el paso del tiempo, este tipo de comunicaciones se ha convertido en una molestia frecuente, no solo porque pueden llegar en cualquier momento del día e interrumpir actividades importantes, sino porque muchas esconden intentos de fraude.

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Se trata de llamadas no solicitadas que suelen realizarse de forma masiva desde números desconocidos. Aunque algunas tienen fines comerciales, otras corresponden a estafas en las que los delincuentes se hacen pasar por empresas, entidades financieras o instituciones reconocidas para obtener información sensible mediante técnicas de ingeniería social.

De acuerdo con Keeper Security, una de las principales señales de alerta es recibir llamadas de personas a las que nunca se les ha compartido el contacto. Además, muchos equipos inteligentes ya son capaces de mostrar advertencias en la pantalla como “Posible spam” o “Posible estafa”, lo que ayuda a los usuarios a decidir si contestar o ignorar la llamada.

Precisamente, contar con este tipo de herramientas puede marcar la diferencia para evitar caer en un engaño. En los dispositivos Android, por ejemplo, existe una función de protección contra el spam que puede activarse o desactivarse cuando el usuario lo considere necesario.

Las llamadas de spam son más que una molestia; también pueden ser un riesgo de estafa. Foto: Getty Images

Así funciona la protección contra spam de Google

La herramienta tiene como objetivo mostrar información sobre las personas o empresas que realizan una llamada y alertar cuando se detecta un posible caso de spam o un intento de suplantación de identidad.

Para utilizarla, el dispositivo debe tener Android 5.0 o una versión superior, además de contar con las aplicaciones ‘Teléfono’, ‘Contactos’ y ‘Mensajes’ de Google instaladas.

Según explica la compañía en su centro de ayuda, para ofrecer el servicio el celular envía información sobre los números de teléfono de llamadas realizadas o recibidas de personas que no hacen parte de la lista de contactos. No obstante, aclara que los contactos almacenados nunca se comparten.

Los teléfonos Android cuentan con herramientas para identificar este tipo de llamadas. Foto: Getty Images

El identificador de llamadas y la protección contra el spam vienen activados de forma predeterminada en la aplicación ‘Teléfono’. Sin embargo, los usuarios pueden desactivar o volver a habilitar estas opciones desde Configuración > Identificador de llamada y spam.

Además, Android permite activar un filtro que bloquea automáticamente las llamadas identificadas como spam. Cuando dicha característica está habilitada, las comunicaciones filtradas no generan notificaciones ni aparecen como llamadas perdidas, aunque sí quedan registradas en el historial y los mensajes de voz, en caso de existir, pueden consultarse posteriormente.