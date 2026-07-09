¿Contestar o no? Más de 9.500 millones de llamadas spam se registraron en Colombia el primer semestre de 2026

El timbre de un celular con un número desconocido en la pantalla se ha convertido en una constante en la vida de los ciudadanos colombianos. Y durante los primeros seis meses de este 2026, se ha repetido de forma masiva, generando una duda persistente sobre la conveniencia de atender estas comunicaciones.

No conteste ni rechace las llamadas ‘spam’: con este método efectivo no volverán a molestarlo números desconocidos

Detrás de estos intentos de contacto no solo se encuentra publicidad no deseada, sino estructuras diseñadas para comprometer la seguridad de los usuarios.

La magnitud del fenómeno

La frecuencia de las comunicaciones no solicitadas en Colombia ha alcanzado niveles sin precedentes.

De acuerdo con un reporte de TrueCaller, en la primera mitad de 2026, se identificaron 9.576.734.824 llamadas spam, lo que representa un incremento del 21,16 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El estudio realizado por la firma tecnológica indica que el mes de febrero fue el punto más alto de esta actividad, con más de 1.710 millones de detecciones.

“Las cifras anteriores son estimaciones extrapoladas a nivel de mercado. Se basan en la actividad de spam observada en dispositivos Android que utilizan Truecaller en Colombia, la cual se ha escalado en proporción a la base total de abonados móviles del país para estimar los volúmenes de todo el mercado. Al tratarse de estimaciones, indican la magnitud y la tendencia del cambio”, explica acerca de la metodología del proceso de detección TrueCaller.

Las llamadas spam aumentaron 21,16 % frente al mismo periodo de 2025. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Esta saturación de contactos refleja una problemática mayor. Según Truecaller, los datos demuestran que “las llamadas spam continúan siendo un desafío para la seguridad digital en Colombia”.

El peligro tras una respuesta afirmativa

Aunque parezca una interacción inofensiva, contestar una llamada en ocasiones puede exponer a las personas a técnicas de vishing, un método en el cual se emplea la voz para engañar y obtener datos privados.

Una de las modalidades más críticas es el “fraude del sí”, en el que los delincuentes buscan grabar una afirmación del usuario para utilizarla fraudulentamente en la autorización de contratos o servicios bancarios.

Al respecto, el INCIBE advierte que “el simple acto de decir ‘sí’ puede convertirse en una puerta de entrada para una serie de problemas”, ya que estas grabaciones pueden ser manipuladas para suplantar la identidad de las víctimas.

La automatización del engaño: autodialing y Spoofing

La capacidad de realizar miles de millones de llamadas se debe al uso de autodialing, un sistema de software que marca números de forma automática y masiva.

Para aumentar la efectividad del engaño, los estafadores recurren al spoofing o suplantación de identidad, una técnica que permite que en la pantalla del receptor aparezca un número que parece local o de una entidad confiable.

Los estafadores usan programas que realizan miles de llamadas de forma automática. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Estas estrategias no buscan solo informar, sino manipular el estado emocional de quien recibe la llamada. La empresa de ciberseguridad ESET señala que estas comunicaciones no son inofensivas, pues indica que las llamadas de estafa “son armas de guerra psicológica” cuyo fin es generar pánico y urgencia para que el individuo actúe sin reflexionar.

Medidas de protección y respuesta

En caso de que una persona sospeche que ha sido blanco de un intento de fraude, existen protocolos recomendados por expertos para mitigar los riesgos:

Terminar la comunicación: Si se presentan dudas sobre la legitimidad de la llamada, lo más prudente es colgar inmediatamente sin suministrar información adicional.

Si se presentan dudas sobre la legitimidad de la llamada, lo más prudente es colgar inmediatamente sin suministrar información adicional. Verificar de forma independiente: Es aconsejable contactar directamente a las entidades oficiales a través de sus canales conocidos, evitando usar los datos proporcionados por el interlocutor sospechoso.

Es aconsejable contactar directamente a las entidades oficiales a través de sus canales conocidos, evitando usar los datos proporcionados por el interlocutor sospechoso. Evitar la interacción: De acuerdo con ESET, “contestar o devolver la llamada confirma que tu número está activo y atrae más llamadas”.

De acuerdo con ESET, “contestar o devolver la llamada confirma que tu número está activo y atrae más llamadas”. Monitoreo constante: Se sugiere realizar un seguimiento frecuente de los movimientos bancarios y la información personal que circula en la red para detectar cualquier anomalía a tiempo.

La prevención se consolida como la herramienta más eficaz. Ante la “constante evolución de los mecanismos utilizados por los ciberdelincuentes”, mantener una postura escéptica es fundamental para salvaguardar la integridad digital en el entorno actual.