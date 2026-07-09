Elon Musk sacudió las redes sociales tras responder en X al anuncio de Zuckerberg sobre su nuevo modelo IA

La competencia entre las grandes empresas de inteligencia artificial volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un breve intercambio entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. Todo comenzó cuando el director ejecutivo de Meta presentó un nuevo modelo de IA con el que busca fortalecer la oferta de la compañía para desarrolladores y usuarios.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el anuncio tecnológico, sino la reacción de Musk en X. El empresario respondió y el comentario despertó dudas entre miles de usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de una indirecta, una crítica o una simple broma. Horas después, el propio magnate aclaró el significado de su publicación.

El anuncio con el que Zuckerberg abrió un nuevo capítulo en la carrera por la IA

En su publicación, Mark Zuckerberg dio a conocer el lanzamiento de Muse Spark 1.1, un sistema de inteligencia artificial que, según explicó, fue diseñado para ejecutar tareas más complejas y colaborar con quienes desarrollan aplicaciones y servicios basados en IA.

El fundador de Meta resumió la noticia al escribir: “Hoy estamos lanzando Muse Spark 1.1: un potente modelo agentivo y de programación a un precio muy bajo. Está disponible a través de nuestra nueva API de Meta Model y en Meta AI”.

Más adelante agregó que el modelo puede desenvolverse durante tareas extensas y que fue preparado para interactuar con diferentes dispositivos. En sus palabras, “Muse Spark 1.1 es el más potente en rendimiento agentivo, uso de herramientas y uso de computadora”.

Zuckerberg también señaló que la compañía pretende facilitar el acceso a esta tecnología para quienes crean productos digitales. Por ello afirmó: “Nuestro enfoque está en ofrecer modelos agentivos y multimodales potentes a un costo muy bajo. Más que viene pronto”.

Una sola palabra de Musk bastó para generar todo tipo de interpretaciones

Poco después de la publicación de Zuckerberg, Elon Musk respondió únicamente con la palabra “Jinx”.

El mensaje fue suficiente para abrir un debate entre los usuarios de X. Algunos interpretaron que se trataba de una burla hacia Meta, mientras que otros pensaron que hacía referencia a la fuerte rivalidad que mantienen ambas compañías en el desarrollo de inteligencia artificial.

Reacción de Musk: el término "Jinx" puede usarse para señalar una coincidencia o hacer referencia a una "maldición". Foto: X - @finkd

La incertidumbre llevó a un usuario a preguntarle directamente cuál era el sentido de su comentario.

La explicación que dio Elon Musk

Un internauta escribió: “¿Jinx como dijiste al mismo tiempo, o es un jinx?”.

La respuesta de Musk fue breve y despejó las dudas: “Al mismo tiempo”.

Elon Musk aclaró que su comentario hacía referencia a una coincidencia entre ambos anuncios. Foto: X - @elonmusk

Con esa aclaración, el empresario dejó entrever que utilizó la expresión en su significado más habitual en inglés, empleada cuando dos personas dicen o hacen prácticamente lo mismo de manera simultánea.

Es decir, su comentario no apuntaba a un mal presagio ni a una crítica directa contra el anuncio de Meta, sino a la coincidencia entre los lanzamientos relacionados con inteligencia artificial que ambas compañías realizaron casi en las mismas fechas.

Una competencia que va más allá de las publicaciones en redes

El intercambio ocurrió en medio de una creciente rivalidad entre Meta y la empresa de inteligencia artificial de Musk.

Mientras la compañía de Zuckerberg presentó Muse Spark 1.1 con la promesa de ofrecer una herramienta potente a un costo reducido para desarrolladores, el entorno de Musk había dado a conocer recientemente una nueva versión de su propio modelo de IA.

Especialistas consideran que esta disputa puede traducirse en beneficios para los usuarios, ya que la competencia suele impulsar mejoras constantes y reducir los costos para acceder a este tipo de tecnologías.

Aunque el intercambio entre Zuckerberg y Musk fue breve, volvió a poner en evidencia que la carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial también se libra en las redes sociales, donde una sola palabra puede convertirse en tema de conversación entre millones de personas.