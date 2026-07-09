¿Por qué se descarga tan rápido la batería? Si tiene un Xiaomi, Motorola o Pixel de Google, haga este sencillo ajuste

El agotamiento prematuro de la energía en dispositivos móviles es algo común que suele ocurrir principalmente en los momentos en que el equipo está desgastado como también en algunos casos existen funciones lo acelera, ante ello, en marcas como Xiaomi, Motorola y Google Pixel, existen configuraciones internas que pueden ayudar a reducir el consumo y mejorar la duración de la batería.

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El motor oculto: La sincronización de servicios

Uno de los principales responsables del consumo silencioso de energía suelen ser las aplicaciones que funcionan en segundo plano, así como los Servicios de Google Play. Este componente actúa como un puente de comunicación entre el sistema y las aplicaciones, pero suele mantener activos múltiples procesos de sincronización en segundo plano de forma ininterrumpida.

Desactivar la sincronización de servicios poco utilizados en la cuenta de Google puede ayudar a ahorrar energía y almacenamiento. Foto: Getty Images

Expertos han comentado que desactivar esta sincronización automática de elementos secundarios en las cuentas de Google puede incrementar la duración de la batería de forma notable. El procedimiento consiste en acceder a los ajustes de la cuenta y desmarcar opciones que no se consultan constantemente, como “Google Play Películas”, “Calendario” o “Información sobre las personas”.

Al realizar esto, el dispositivo deja de conectarse constantemente a los servidores para buscar actualizaciones de esos datos específicos, ahorrando energía como también parte de almacenamiento.

Amenazas digitales y sobreesfuerzo del procesador

Uno de los mayores problemas silenciosos es cuando a los celulares les entra un virus, estos usualmente se puede detectar cuando hay una descarga inusualmente veloz, acompañada de un aumento de temperatura en el equipo.

Una de las formas en que operan estos virus es que otra persona opera en las sombras realizando con el celular tareas pesadas como la minería de criptomonedas, la cual utiliza la potencia máxima del procesador para generar divisas digitales para terceros.

Algunas amenazas digitales utilizan el procesador del celular en segundo plano, acelerando el desgaste de la batería. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Otras amenazas incluyen el spyware, que envía datos de ubicación y mensajes de forma constante a servidores externos, o el adware, que procesa publicidad invisible mientras la pantalla parece estar apagada. Si el teléfono se siente caliente al tacto sin estar en uso, es importante realizar un análisis con software de seguridad confiable.

Ajustes de conectividad y entorno

Asimismo, se aconseja desactivar la búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth en los servicios de ubicación. Estas funciones permiten que el móvil siga rastreando señales externas incluso cuando los interruptores principales están apagados, generando un gasto energético innecesario.

Ajuste para la preservación de la batería

Para asegurar que la celda de energía mantenga su capacidad a largo plazo, se sugieren los siguientes hábitos de cuidado:

Gestión de la carga: Se recomienda mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80% , evitando descargas profundas o cargas prolongadas al 100% que estresan los componentes químicos de la batería de ion de litio.

Se recomienda mantener el nivel de batería entre el , evitando descargas profundas o cargas prolongadas al 100% que estresan los componentes químicos de la batería de ion de litio. Control de temperatura: El calor extremo degrada aceleradamente los materiales internos de la batería. Es vital evitar la exposición directa al sol o dejar el equipo en lugares cerrados y calurosos.

El calor extremo degrada aceleradamente los materiales internos de la batería. Es vital evitar la exposición directa al sol o dejar el equipo en lugares cerrados y calurosos. Batería adaptable: En modelos como el Pixel, se debe permitir que la función de Batería Adaptable aprenda los patrones de uso del usuario durante algunas semanas para optimizar el consumo de forma automática.