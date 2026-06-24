Es común observar los computadores portátiles modernos y notar un pequeño puerto ovalado que ha reemplazado a los antiguos conectores rectangulares. Sin embargo, lo que suele pasar desapercibido son los diminutos iconos que lo acompañan. Entre ellos, el símbolo de un rayo es uno de los más poderosos y, a la vez, de los menos comprendidos por el usuario promedio.

Qué significa el color amarillo en los puertos USB de algunos computadores y para qué sirve

El significado del rayo: La entrada “superpoderosa”

Cuando se encuentra un rayo junto a un puerto USB-C, no significa simplemente que sirve para cargar la batería. Este icono identifica que el puerto utiliza una tecnología llamada Thunderbolt 3.

En términos sencillos, mientras que un puerto USB-C estándar es como una calle de un solo carril, un puerto con el símbolo del rayo es una autopista de alta velocidad. Esta tecnología permite que el mismo conector envíe información a una velocidad increíble, transmita imágenes de video a monitores externos y al mismo tiempo, reciba energía para cargar el computador.

A diferencia de un USB-C convencional, Thunderbolt 3 ofrece un rendimiento superior. Foto: Getty Images

“Thunderbolt es una potente tecnología de conexión que combina datos, video, audio y suministro de alimentación a través de un solo cable. Considérelo como el mejor puerto todo en uno que puede manejar todo, desde cargar su laptop hasta conectar varios monitores 4K y dispositivos de almacenamiento de alta velocidad”, señala la marca Dell.

Un mismo diseño para diferentes tareas

Uno de los puntos que genera más confusión es que todos estos puertos se ven iguales por fuera. El término “USB-C” se refiere únicamente a la forma física del conector (delgada, ovalada y reversible, lo que significa que encaja sin importar de qué lado se inserte).

Aunque tengan la misma forma, los puertos USB-C no siempre ofrecen las mismas funciones. Foto: Getty Images

Sin embargo, lo que hay “bajo el capó” varía drásticamente:

Solo datos: Algunos puertos solo sirven para conectar memorias o ratones.

Algunos puertos solo sirven para conectar memorias o ratones. Datos y video: Otros permiten conectar pantallas.

Otros permiten conectar pantallas. Energía y datos: Algunos cargan el equipo pero no transmiten video.

Algunos cargan el equipo pero no transmiten video. El “todo en uno”: Los puertos con el rayo (Thunderbolt 3) suelen ser capaces de realizar las tres funciones simultáneamente.

Esta diferencia ocurre porque, aunque el conector tiene muchos “pines” (pequeños conductos internos), los fabricantes deciden cómo usarlos en cada modelo de computador.

Muchos usuarios limitan este puerto a tareas básicas, desaprovechando su capacidad de simplificar el espacio de trabajo. Gracias a la tecnología que señala el rayo, es posible utilizar una estación de acoplamiento (docking station).