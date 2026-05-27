Qué significa el color amarillo en los puertos USB de algunos computadores y para qué sirve

En numerosos computadores de escritorio y portátiles es común encontrar conexiones USB identificadas con distintos colores. Entre ellas, una de las que más llama la atención es la de tonalidad amarilla, ubicada con frecuencia en la parte frontal del equipo o en estaciones de acoplamiento.

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Aunque muchos usuarios creen que este detalle está relacionado con un mayor rendimiento, en realidad su principal característica es otra: mantener el suministro de energía incluso cuando el dispositivo permanece apagado.

De acuerdo con información reseñada en el sitio web Computer Hoy, esta función resulta práctica para cargar celulares, audífonos u otros accesorios sin necesidad de encender el computador.

Sin embargo, el color amarillo no ofrece información sobre la rapidez de transferencia de datos del puerto, lo que puede llevar a confusiones. En algunos casos, la conexión puede pertenecer a una tecnología antigua y trabajar a velocidades inferiores a las esperadas.

Ilustración de un puerto USB amarillo. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT

¿Para qué sirve un puerto USB amarillo?

Los puertos USB de color amarillo pertenecen a una categoría especial de conexiones creadas para mantener el suministro de energía activo de manera constante. Este tipo de entrada integra tecnologías conocidas como Always On y Passive Power Delivery, funciones que permiten alimentar dispositivos electrónicos incluso cuando el computador permanece apagado.

Gracias a esta característica, los usuarios pueden conectar celulares, relojes inteligentes, audífonos inalámbricos u otros equipos sin necesidad de encender el PC. Esto representa una ventaja en espacios de trabajo donde hay varios dispositivos conectados al mismo tiempo y se busca reducir la cantidad de cargadores adicionales. El puerto continúa entregando corriente eléctrica aunque el sistema esté suspendido o apagado por completo.

La energía permanece activa incluso cuando el sistema está apagado. Foto: Getty Images

No obstante, el color amarillo no está relacionado con la velocidad de transferencia de datos. Su presencia únicamente indica que la conexión mantiene la alimentación activa, pero no revela si trabaja bajo un estándar moderno o uno más antiguo. Este detalle puede generar confusión entre quienes asumen que todos los puertos amarillos ofrecen un rendimiento elevado para mover archivos pesados.

La situación se vuelve más compleja porque cada fabricante puede implementar tecnologías diferentes. Algunos puertos amarillos funcionan bajo USB 2.0 y alcanzan velocidades cercanas a 480 Mbps, suficientes para periféricos como teclados, ratones o impresoras.

Sin embargo, estas capacidades pueden resultar limitadas al transferir contenidos de gran tamaño, como videos en resolución 4K o copias de seguridad en discos externos.

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En otros equipos, el puerto amarillo sí puede corresponder a USB 3.0 o versiones superiores, capaces de llegar a velocidades de hasta 5 Gbps. El inconveniente es que no existe una forma visual de distinguirlos únicamente por el color.

Esto provoca que muchos usuarios conecten memorias USB, cámaras o unidades SSD esperando un desempeño rápido y terminen encontrando tiempos de transferencia mucho más lentos de lo previsto.

En numerosos computadores de escritorio y portátiles es común encontrar conexiones USB identificadas con distintos colores. Foto: Getty Images

Aunque la identificación por colores en los puertos USB-A sirve como referencia general, no se trata de una norma absoluta. El negro suele asociarse con USB 2.0, el azul con USB 3.0 y el rojo con conexiones orientadas a mayor potencia y ancho de banda.

Por su parte, los tonos amarillo y naranja están pensados principalmente para mantener el suministro energético activo. Para conocer las verdaderas capacidades de cada puerto, la recomendación es revisar las especificaciones técnicas del fabricante del equipo.