El dispositivo que, si se conecta a su televisor, transmite series y películas en 4K sin necesidad de usar cables

Cada vez son más las personas que buscan disfrutar contenido en la máxima calidad posible, ya sea para ver series, películas o videojuegos, debido a que ofrece una experiencia visual mucho más detallada, realista e inmersiva frente a las resoluciones tradicionales. El crecimiento de las plataformas de streaming, los televisores inteligentes y los dispositivos de última generación ha impulsado esta tendencia en todo el mundo.

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El contenido en 4K se caracteriza por ofrecer una resolución cuatro veces superior al Full HD, lo que permite apreciar imágenes más nítidas, colores más intensos y un mayor nivel de detalle. Gracias a esta calidad, los usuarios pueden disfrutar escenas con mayor realismo, especialmente en pantallas grandes, donde las diferencias visuales son mucho más evidentes.

Sin embargo, no todos los televisores cuentan con la tecnología necesaria para reproducir este tipo de contenido. En muchos casos, los equipos no son Smart TV o tienen sistemas limitados que dificultan el acceso a aplicaciones y plataformas digitales. Ante esta situación, existen dispositivos que permiten solucionar este problema de manera rápida y sencilla.

Uno de ellos es el Chromecast, un dispositivo de Google que se conecta al televisor mediante un puerto HDMI y convierte cualquier TV en una Smart TV gracias al sistema Google TV. Este aparato permite instalar aplicaciones como YouTube, Netflix y otras plataformas, además de manejarlas mediante un control remoto incluido.

El Chromecast de Google se conecta mediante HDMI y utiliza Google TV para ampliar las funciones del televisor. Foto: Google

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de enviar contenido desde celulares, tablets o computadores directamente al TV sin necesidad de cables. Aunque requiere conexión a internet y a la corriente eléctrica para funcionar, es compatible con dispositivos Android, iPhone, iPad y navegadores como Chrome.

De acuerdo con lo explicado por Xataka, esta función combina tecnologías como DLNA y Miracast. De esta manera, el celular o PC funciona como un control remoto desde el que se pueden reproducir videos, música y otros contenidos directamente en la pantalla del televisor.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran la reproducción de películas y series en plataformas de streaming, escuchar música, radio y podcasts, jugar videojuegos compatibles, proyectar la pantalla del celular, compartir documentos en grupo y utilizar aplicaciones o redes sociales. También permite crear listas de reproducción en YouTube y convertir el celular en una especie de consola para jugar.

El dispositivo permite instalar aplicaciones de streaming como YouTube y Netflix. Foto: Getty Images

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar, pensada para personas de cualquier edad, incluso para quienes no tienen experiencia con dispositivos tecnológicos.

Así las cosas, el Chromecast se ha convertido en una alternativa práctica y accesible para quienes desean disfrutar contenido en alta definición y aprovechar mejor su televisor, sin necesidad de utilizar cables que, en muchas ocasiones, resultan incómodos y poco prácticos.