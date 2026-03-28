El error común al conectar un cable HDMI al televisor que puede afectar la calidad de la imagen y arruinar toda su experiencia

Uno de los dispositivos más presentes en los hogares es el televisor, especialmente los modelos con tecnología avanzada, que ofrecen una experiencia muy superior a la de los tradicionales, cuyas funciones son más limitadas. Al momento de comprar uno, muchas personas se fijan en que tenga características Smart TV, es decir, que pueda conectarse a internet para descargar aplicaciones y acceder a contenidos digitales.

Su televisor necesita esta configuración ahora mismo para evitar errores de carga o interrupciones que afectan la experiencia

Sin embargo, a menudo se pasan por alto los puertos que incluye, dado que no se consideran importantes. En realidad, tienen un papel clave: los puertos HDMI permiten mejorar notablemente la calidad de imagen y sonido, haciendo que la experiencia en casa sea mucho más completa. Para aprovecharlos correctamente, es fundamental entender que no todos funcionan de la misma manera.

La presencia de varios puertos responde, en parte, a la necesidad de conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo, como consolas de videojuegos, decodificadores, barras de sonido o reproductores. Esto evita tener que cambiar cables constantemente y facilita un uso más cómodo.

No obstante, la diferencia entre los puertos HDMI no es solo la cantidad, sino también sus capacidades. Existen distintas versiones, como HDMI 1.4, 2.0 y 2.1, cada una con niveles diferentes de rendimiento en imagen y sonido. Algunos puertos admiten resoluciones Full HD o 4K a 60 Hz, mientras que los más avanzados permiten 4K a 120 Hz o incluso 8K, lo que resulta especialmente útil para videojuegos de última generación o contenido de alta calidad.

Los puertos HDMI se han convertido en un elemento fundamental en los televisores modernos. Foto: Getty Images

Por esta razón, pueden presentarse fallas al conectar dispositivos si no se tienen en cuenta estas diferencias. Uno de los errores más comunes es usar cualquier puerto sin verificar sus especificaciones. Elegir el adecuado es clave para evitar limitaciones y obtener el mejor rendimiento posible.

En cuanto a las versiones, HDMI 1.4 es la más antigua y limitada, con soporte para 1080p a 120 Hz y 4K a 30 Hz, además de un ARC básico. HDMI 2.0 ofrece un mayor ancho de banda, permitiendo 4K a 60 Hz con HDR, por lo que es el estándar más común para streaming y videojuegos. Por su parte, HDMI 2.1 es el más avanzado: admite 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz, e incorpora tecnologías como eARC, VRR y ALLM, que mejoran significativamente la experiencia.

Uno de los aspectos clave es que no todos los puertos HDMI son iguales. Foto: Getty Images

Por ello, es importante identificar las etiquetas que indican el rendimiento de cada entrada, información que suele encontrarse junto a los puertos o en el manual del televisor.

Conocer estas diferencias permite conectar correctamente cada dispositivo: consolas y PC en HDMI 2.1, dispositivos de streaming en HDMI 2.0 y sistemas de audio en puertos ARC o eARC. De lo contrario, se pueden perder funciones como los 120 Hz o el VRR. Además, es recomendable utilizar cables certificados, especialmente Ultra High Speed en el caso de HDMI 2.1.