HDM1, HDM2 y HDM3: qué significan estos números en los puertos del televisor y cómo se utiliza cada uno

Aunque la numeración no refleja jerarquía, sí permite diferenciar y organizar las entradas del televisor, ofreciendo una experiencia más sólida.

27 de enero de 2026, 5:39 p. m.
Los puertos HDMI están diseñados para mejorar la experiencia de visualización.
Los puertos HDMI están diseñados para mejorar la experiencia de visualización. Foto: Getty Images

Una de las características más destacadas de los televisores modernos son los múltiples puertos que incluyen, especialmente los puertos HDMI. Estos son fundamentales porque permiten conectar dispositivos externos, lo que posibilita una experiencia audiovisual más completa y personalizada.

¿Qué es un puerto HDMI y cómo funciona?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es una de las conexiones digitales más populares y versátiles. Permite transmitir audio y video en alta definición sin compresión, así como otros datos, a través de un solo cable.

Se utiliza, por ejemplo, para conectar un portátil a un televisor y disfrutar de contenidos en una pantalla más grande. Existen distintos tipos de cables HDMI, cada uno con características específicas, por lo que conocer sus diferencias resulta clave para un uso adecuado.

Los televisores modernos incluyen múltiples puertos, especialmente HDMI.
Los televisores modernos incluyen múltiples puertos, especialmente HDMI. Foto: Getty Images

HDM1, HDM2 y HDM3

Según Computer Hoy, la numeración de los puertos HDMI no indica jerarquía, sino que sirve para organizar y diferenciar las entradas disponibles en el televisor. La principal razón de contar con múltiples puertos HDMI es la posibilidad de conectar varios dispositivos simultáneamente.

Consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión, barras de sonido y computadoras suelen compartir este tipo de conexión. Gracias a los puertos HDMI 1, HDMI 2 y HDMI 3, es posible mantener todos los equipos conectados sin necesidad de cambiar cables constantemente.

Android esconde un ajuste clave que mejora el rendimiento y la seguridad del celular: el truco que marca la diferencia

La funcionalidad de cada puerto depende de la versión del estándar HDMI y de las capacidades de audio y video que ofrece. Por ejemplo, HDMI 2.1 es ideal para consolas de nueva generación o PC gaming, ya que permite jugar en resolución 4K a 120 fps. En cambio, un puerto HDMI estándar limita la señal a 60 Hz y desactiva funciones avanzadas como el VRR (Variable Refresh Rate).

Los puertos ARC y eARC están diseñados para enviar el audio del televisor a una barra de sonido o receptor externo sin necesidad de cables adicionales. La diferencia entre ambos radica en la calidad del sonido: ARC comprime el audio y puede perder fidelidad, mientras que eARC ofrece un mayor ancho de banda y permite audio sin compresión, compatible con formatos avanzados como Dolby Atmos.

Este puerto HDMI es muy poco conocido por los usuarios.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transmite audio y video en alta definición sin compresión mediante un solo cable. Foto: Getty Images

Para aprovechar al máximo el equipo, se recomienda conectar los dispositivos según sus requerimientos técnicos y no por el orden numérico de los puertos. La barra de sonido debe conectarse al puerto eARC, la consola al HDMI 2.1, y los demás equipos pueden utilizar los puertos restantes.

Además, para funciones avanzadas, es recomendable emplear cables certificados Ultra High Speed, ya que los cables antiguos podrían no soportar el ancho de banda requerido.

