HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

A muchas personas les ha ocurrido encontrarse con la conocida “pantalla azul de la muerte” en su computador, una situación que suele generar confusión y, sobre todo, preocupación, ya que se asocia con posibles fallas graves del dispositivo. Sin embargo, este tipo de problema no es exclusivo de los PC, pues también puede presentarse en los televisores.

Tal como explica el medio especializado Computer Hoy, este inconveniente está relacionado con el llamado HDMI Handshake, un proceso de comunicación automática que se activa cada vez que dos dispositivos se conectan mediante un cable HDMI.

Su función principal es permitir que ambos equipos se reconozcan entre sí, intercambien información técnica y establezcan la forma correcta de transmitir la imagen y el sonido.

Los cables HDMI son fundamentales para aprovechar al máximo los dispositivos tecnológicos de la casa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los problemas de HDMI Handshake surgen cuando se producen fallos en esa comunicación entre dispositivos. Generalmente, estos errores están asociados a cables defectuosos o de baja calidad, diferencias entre versiones de HDMI, fallas en el sistema de protección HDCP, un orden de encendido incorrecto o la falta de actualizaciones de software. Las consecuencias suelen manifestarse en forma de pantallas negras, parpadeos, pérdida de audio o mensajes de error relacionados con la señal.

En realidad, se trata de un problema de comunicación que, en la mayoría de los casos, puede solucionarse sin necesidad de reemplazar los equipos. Por ello, ante este tipo de fallas, lo más recomendable es mantener la calma y seguir una serie de pasos básicos para resolver el inconveniente.

Una de las primeras acciones sugeridas es apagar y encender nuevamente todos los dispositivos involucrados, ya que esto permite reiniciar el proceso de comunicación entre ellos.

También resulta útil desconectar y volver a conectar el cable HDMI, asegurándose de que esté correctamente insertado en ambos extremos. Si el problema persiste, se aconseja probar con otro cable certificado, dado que uno defectuoso o de baja calidad puede interferir en la transmisión de la señal.

Tener un cable HDMI es fundamental en la actualidad. Foto: Getty Images

Es importante utilizar cables certificados como High Speed y respetar una distancia recomendada de entre 2 y 10 metros, con el fin de evitar pérdidas de señal e inestabilidad. Otro paso clave consiste en encender primero el televisor o monitor y, una vez que esté completamente operativo, encender el dispositivo externo, como una consola, reproductor o computador, ya que este orden facilita el reconocimiento correcto entre los equipos.

Por último, mantener actualizado el firmware tanto del televisor como del dispositivo conectado es fundamental, ya que las actualizaciones suelen corregir errores de compatibilidad y mejorar la estabilidad de la conexión HDMI.