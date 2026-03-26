Llegó nueva actualización a Instagram, función cambiaría las publicaciones en el perfil

Meta continúa ajustando el panorama de Instagram con una actualización que modifica la forma en que los usuarios gestionan sus contenidos. Se trata de una herramienta que permite reorganizar las imágenes dentro de un carrusel incluso después de haber sido publicado, una opción que la comunidad había solicitado durante años.
Una función esperada por los usuarios
Instagram ha lanzado una función que permite reordenar las diapositivas del carrusel después de publicarlas.
Esta función llevaba meses en desarrollo y ya estaba disponible para un grupo reducido de usuarios, pero ahora está habilitada para todos.
Instagram has launched feature where you can reorder your carousel slides after posting. pic.twitter.com/55idMvEJMm— Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2026
Hasta ahora, no existía un método sencillo para reorganizar un post una vez publicado, ya que la única forma de hacerlo era antes de compartir el carrusel.
Si al usuario no le agradaba la imagen de portada, debía eliminar el post y volver a subirlo con un nuevo orden; sin embargo, esta actualización lo cambiaría mediante un modo rápido.
Paso a paso: cómo usar la nueva herramienta
Para acceder a esta función es necesario contar con la versión más reciente de la aplicación. El proceso es sencillo y se realiza directamente desde el perfil del usuario:
- Actualizar la aplicación (desde una de las tiendas oficiales)
- Dirigirse al perfil
- Posteriormente, hacer clic en el post a ordenar
- Pulsar en el menú de los tres puntos que aparece en la parte superior
- Selecciona ‘Editar’
- Mantener pulsado sobre la imagen a desplazar y allí podrá moverla hacia el lugar deseado.
- Por último, presione en ‘Listo’ para guardar los cambios.
Con esta actualización, Instagram introduce un cambio significativo en la edición de contenido, ofreciendo una herramienta más flexible que permite controlar la presentación visual de cada publicación, lo que representa una mayor personalización de los perfiles de los usuarios.