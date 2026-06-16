¿Cuánto tiempo de vida le queda a su celular? Así puede averiguar su fecha de vencimiento

Aunque parezca que un celular puede durar para siempre si tiene un buen cuidado físicamente, lo cierto es que todos los dispositivos Android tienen una “fecha de caducidad” digital establecida por quien los fabricó. Este límite no significa que el aparato dejará de encender, sino que marca el momento en que dejará de ser seguro y funcional para ciertas tareas.

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El escudo invisible de actualizaciones de seguridad

Para entender el vencimiento de un celular, primero es importante tener en cuenta lo qué sucede “bajo el capó” del sistema, pues allí los fabricantes envían periódicamente dos tipos de mejoras: las de versión de Android, que cambian el diseño y añaden funciones nuevas y las actualizaciones de seguridad.

No todas las actualizaciones añaden funciones; algunas corrigen fallos que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes. Foto: Getty Images / Canva

Estas últimas son las más críticas, ya que funcionan como un escudo que cierra “agujeros” o fallos por donde los atacantes podrían entrar a robar información. Cuando el dispositivo llega a su fin de vida útil, el fabricante deja de enviar estos parches, dejando la “puerta abierta” ante nuevas amenazas que surjan con el tiempo.

Los riesgos de usar un teléfono “vencido”

Seguir utilizando un celular que ya no recibe soporte no lo vuelve inútil de inmediato, pero sí lo convierte en un objetivo vulnerable. Los expertos recomiendan tener especial cuidado con la seguridad de las siguientes actividades si su equipo ya expiró:

Banca en línea y compras

Gestión de contraseñas y correos

Si su dispositivo ya no tiene soporte, una alternativa es reutilizarlo para tareas sencillas que no involucren datos privados, como usarlo de reproductor de música, consola de juegos simple o como GPS para el auto.

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Guía rápida para saber si su móvil sigue vigente

No necesita ser un experto en tecnología para conocer el estado de su equipo. Puede seguir estos pasos sencillos, que diferentes expertos recomiendan:

Identifique su modelo: Entre a la sección de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y busque la opción ‘Acerca del teléfono’; allí verá el nombre exacto de su modelo. Revise la última protección: En ese mismo menú, busque el apartado de ‘Versión de Android’ o ‘Nivel de parche de seguridad’. Si la fecha que aparece tiene más de seis meses de antigüedad, es una señal clara de que su teléfono podría estar fuera de soporte. Consulte bases de datos: Existen sitios web como endoflife.date donde, al encontrar el modelo del dispositivo se podrá ver la fecha en la que dejarán de proteger su equipo.

¿Qué esperar de las marcas actuales?

Afortunadamente, el tiempo de vida de los teléfonos ha mejorado recientemente, algunos equipos ahora prometen hasta 7 años de protección total, mientas otro modelos llegan a ofrecer entre 3 y 5 años dependiendo de la gama.

Una consulta en línea permite conocer hasta cuándo recibirá soporte un celular. Foto: Tech Advisor

Además, gracias a nuevas regulaciones europeas que comenzaron en junio de 2025, los fabricantes están obligados a dar al menos 5 años de soporte a los modelos nuevos que salgan al mercado a partir de esa fecha.