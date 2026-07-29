La conectividad wifi en los celulares estaría por cambiar para siempre: incluso Starlink sufriría el impacto

La forma en la que las personas se comunican mediante sus celulares estaría a punto de experimentar una transformación radical. Amazon ha puesto en marcha un ambicioso plan para garantizar que la pérdida de señal sea un problema del pasado, utilizando una infraestructura situada a cientos de kilómetros de altura.

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Antenas en el cielo: el nuevo paradigma de comunicación

El núcleo de este avance reside en una tecnología denominada “Direct-to-Device” (directo al dispositivo). Esto significa que los satélites en el espacio funcionarán de manera similar a las torres de telefonía que se ven en las ciudades, pero con la capacidad de enviar señales directamente a los celulares sin necesidad de equipos intermediarios en tierra.

“Amazon Leo planea conectar teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles directamente desde el espacio, llevando servicios de voz, mensajería, datos y emergencia a áreas fuera del alcance de las torres de telefonía celular”, señaló la empresa en un comunicado.

El proyecto busca convertir los satélites en torres de telefonía espaciales capaces de conectar celulares desde la órbita baja. Foto: Getty Images

Para lograrlo, la compañía ha solicitado autorización para desplegar una red compuesta por más de 5.100 satélites. Estas naves se ubicarán en la órbita terrestre baja (LEO), una región del espacio situada entre los 510 y 580 kilómetros de altitud. Estar a esta distancia, relativamente cerca del planeta, es fundamental para que la comunicación sea rápida y no presente retrasos perceptibles para el usuario.

Una inversión multimillonaria para dominar las frecuencias

La estrategia de Amazon no se limita únicamente al lanzamiento de hardware espacial. Para asegurar el éxito de esta red, se ha concretado la adquisición de la empresa Globalstar por un valor aproximado de 11.600 millones de dólares.

Esta operación es clave porque otorga el control sobre el espectro radioeléctrico, que puede compararse con las “autopistas invisibles” por donde viajan los datos. Al poseer estas frecuencias autorizadas, Amazon garantiza que la información de los teléfonos pueda circular sin interferencias y con el respaldo legal necesario para operar a nivel global.

La competencia por la supremacía satelital

Este movimiento posiciona a Amazon como un competidor directo de Starlink, la red de SpaceX liderada por Elon Musk, que ya mantiene alianzas con operadoras tradicionales como T-Mobile.

Sin embargo, la propuesta de Amazon busca expandir este ecosistema: “Amazon Leo ya ha anunciado alianzas con operadores de telecomunicaciones como Vodafone , DirecTV , Herotel y la Red Nacional de Banda Ancha de Australia , y planea seguir colaborando con operadores de redes móviles y otros socios para materializar su visión a largo plazo de conectividad espacial”.

Amazon busca competir con Starlink mediante alianzas con grandes operadores y empresas tecnológicas. Foto: Getty Images

El objetivo final es crear un sistema inteligente donde distintos tipos de satélites colaboren entre sí para gestionar el tráfico de mensajes, llamadas y datos de emergencia, sin importar cuán remota sea la ubicación del usuario.

¿Cuándo llegará esta tecnología a los usuarios?

“La compañía ha presentado una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones para lanzar y operar el sistema Amazon Leo Direct-to-Device (D2D), una constelación de hasta 5105 satélites en órbita terrestre baja diseñados para brindar conectividad D2D a clientes en todo el mundo, con un despliegue que comenzará en 2028″, indica Amazon, este plazo estaría sujeto a la obtención de los permisos definitivos por parte de los organismos reguladores de Estados Unidos.

Con esta iniciativa, se espera que viajar, trabajar o vivir en áreas donde hoy no existe una sola barra de señal deje de ser un obstáculo para la conectividad moderna.