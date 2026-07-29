¿Qué es ‘X Money’ y cómo funciona la nueva billetera digital de Elon Musk?

La red social X, propiedad de Elon Musk, comenzó a ofrecer un servicio financiero exclusivo para los suscriptores de sus planes Premium y Premium+, con el que podrán realizar pagos, transferencias y retirar dinero en cajeros automáticos.

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Bajo el nombre de X Money, esta nueva función está disponible, por ahora, únicamente para usuarios de Estados Unidos. El servicio ofrece una cuenta digital y una tarjeta virtual respaldadas por Cross River Bank, que pueden utilizarse para realizar transacciones en distintos países.

Según la compañía, la plataforma fue diseñada para facilitar la gestión del dinero de manera sencilla y rentable. Entre sus principales beneficios se encuentra una rentabilidad anual de hasta el 6 % sobre los depósitos, además de pagos y transferencias sin comisiones ni límites dentro del ecosistema de X.

Esta sería la apuesta de Elon Musk para transformar X en una plataforma financiera. Foto: Getty Images

Además de la tarjeta virtual, los usuarios tienen la posibilidad de solicitar una tarjeta física, ambas emitidas por Visa, que permite retirar efectivo en cajeros automáticos, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

En materia de seguridad, X incorporó el acceso mediante claves de acceso (passkeys), una tecnología considerada más segura que las contraseñas tradicionales. También permite establecer límites para las transferencias e incluye otras herramientas avanzadas de protección. En el caso de la tarjeta física, esta no muestra datos identificativos, por lo que esa información solo puede consultarse desde la aplicación.

El servicio también ofrece atención al cliente las 24 horas del día mediante un asistente de chat y personal de soporte.

X amplía sus servicios más allá de las redes sociales con el lanzamiento de X Money. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con el lanzamiento de X Money, Elon Musk da un nuevo paso en su objetivo de convertir X en una “superaplicación” que concentre múltiples servicios en una sola plataforma.

Esta estrategia también contempla el desarrollo de X Chat como servicio de mensajería independiente, así como funciones de video, audio e inteligencia artificial impulsadas por Grok.

*Con información de Europa Press