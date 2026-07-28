Elon Musk lanza X Money donde los usuarios pueden enviarse dinero entre sí

X, la empresa de redes sociales de Elon Musk, antes conocida como Twitter, lanzó su propio producto similar a una cuenta bancaria, donde los usuarios pueden enviarse dinero entre sí.

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El servicio, conocido como X Money, no es un banco nuevo. X Money utiliza la tecnología y los servicios bancarios de Cross River Bank, y los comercializa bajo su propia marca. Es común que las nuevas empresas financieras utilicen la infraestructura de un banco tradicional para lanzar sus servicios, ya que constituir un nuevo banco es un proceso largo y costoso.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Actualmente, X Money funciona solo por invitación, y los usuarios recibirán una tarjeta de débito Visa con la marca “X” que podrán usar en cualquier cajero automático. Los usuarios de X podrán enviar dinero a otros usuarios de X en tiempo real, según informó la compañía. Por el momento, las invitaciones solo están disponibles para los miembros de pago de X.

Para atraer clientes, X Money ofrece un rendimiento del 6 % en depósitos y un reembolso del 3% en compras elegibles. Para obtener el rendimiento del 6%, el cliente debe depositar al menos 1,000 dólares en su cuenta. Además, debe suscribirse a los servicios premium de X, cuyo costo mínimo es de 8 dólares al mes. Para cubrir el costo de los servicios premium de X, se requiere un depósito mínimo de 1,600 dólares.

Por medio de la codificación se detectó que esta red social estaría detrás de una tarjeta débito. Foto: NurPhoto via Getty Images

Musk lleva tiempo hablando de convertir X en una aplicación multifuncional que incluya servicios financieros. Musk tiene sus orígenes en el sector financiero, ya que creó uno de los primeros bancos online bajo la marca X.com. Posteriormente, esa empresa fue adquirida y fusionada con lo que hoy se conoce como PayPal.

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Aún es pronto para X Money, pero la empresa está entrando en un mercado competitivo, dominado por el servicio de transferencia de dinero Venmo de PayPal y otros servicios de transferencia de dinero entre particulares como Zelle y Cash App.

*Con información de AP.