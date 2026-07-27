X rediseña “desde cero” su aplicación para Android: estos son los cambios para que sea más rápida y estable

La red social X rediseñó desde cero su aplicación para dispositivos Android para que ofrezca, no solo un rendimiento más rápido y fiable, sino también una plataforma moderna en la que puedan implementarse nuevas funciones más rápido.

La nueva aplicación de X para Android ya está disponible en Google Play Store, donde los usuarios pueden descargarla o actualizarla para acceder a una experiencia renovada, caracterizada por tiempos de carga más rápidos, un mejor rendimiento y una navegación más fluida.

Elon Musk modifica el algoritmo de X: este es el importante cambio para los seguidores mutuos

Ello se traduce en interacciones y un desplazamiento por la pantalla (scroll) más fluido, y en un uso general más fiable, con menos bloqueos y errores, como ha informado la plataforma a través de la propia red social. También se ha modernizado la base de la nueva aplicación, para que la firma tecnológica pueda introducir nuevas funciones con mayor rapidez.

Esta reconstrucción “desde cero” es “uno de los proyectos de ingeniería más grandes en la historia de la compañía”, como señaló el responsable de Producto en X, Nikita Bier, al que han dedicado más de un año.

La plataforma de microblogging propiedad de Elon Musk pretende mejorar la experiencia de los usuarios. Foto: getty images

Bier ha señalado que los trabajos de modernización no han terminado y que todavía hay “algunos aspectos por pulir”, como el alojamiento de Spaces y el rendimiento en los dispositivos antiguos.

Esto se suma a la actualización de su algoritmo para aumentar la visibilidad de las publicaciones compartidas entre seguidores mutuos, con lo que mostrará más contenido de personas seguidas de vuelta en la sección de respuestas.

La aplicación de X en Android da un giro total. Foto: Getty Images

La plataforma de microblogging propiedad de Elon Musk pretende mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de conectar con sus amigos en la red social, concretamente, en la sección de respuestas, donde impulsará que aparezcan más publicaciones de personas conocidas de cara a avanzar hacia un espacio de comunidad.

Esto se debe a que X implementó un “pequeño ajuste” en su algoritmo para aumentar la visibilidad de las publicaciones de los usuarios con sus seguidores “mutuos”, es decir, las personas que se siguen de vuelta. Como resultado, las respuestas dejarán de mostrar tanto contenido de personas desconocidas, para dar prioridad a las publicaciones de perfiles amigos.

*Con información de Europa Press.